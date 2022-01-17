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Omicron來勢猛烈！防疫用品買氣激增　口罩天天盤踞網購暢銷榜

▲▼口罩,外科口罩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲Omicron變種病毒來勢猛烈，全台疫情嚴峻，口罩、酒精等防疫用品買氣再度激增。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

本土疫情擴大再度緊繃，口罩、酒精、乾洗手等防疫用品買氣隨之升溫，網購熱搜及銷量近一周都有明顯增長，漲幅來到3倍之多，口罩更是熱賣到天天盤踞暢銷榜，反應民眾防疫意識再起，需求熱絡，同時帶動耳溫槍、手套等熱賣，隨著農節新年即將到來，防疫商品成為年節商品之外的熱銷品項，且備貨充足，不用過度搶購。

疫情拉起警報，近期防疫相關商品熱搜及銷量顯著提升，東森購物網觀察口罩買氣較上月同期成長85%，以戴起來舒適的4D立體醫療口罩賣最好，酒精也有近2.5倍增長，目前備貨量皆充足；樂天市場也發現口罩、酒精最近非常熱賣，N95口罩更是衝上生活用品第一名。

博客來全館即時榜近兩週都有口罩天天盤踞暢銷榜（圖／博客來提供）

▲口罩熱賣到天天盤踞博客來暢銷榜，其中TOP10都是4D（韓版）立體醫療口罩。（圖／博客來提供）

博客來則指出，近兩週口罩買氣提升一成以上，全館即時榜都有口罩天天盤踞暢銷榜，特別是TOP10全都是4D醫療口罩，銷售最佳，其次是春節限定醫療口罩，雖然新款口罩一上架會衝上即時榜售完，但會進快補貨，目前為貨量充足狀態。另外，酒精濕紙巾、口罩香氛扣、香氛酒精噴霧、防疫面罩等防疫用品需求也跟著提高。

而Omicron變種病毒傳染力比Delta病毒更強，民眾防疫升級到全防護，PChome 24h購物就觀察到，近一週口罩銷量成長上升2.5倍，酒精成長3倍之多，亦帶動居家健康必備的耳溫槍、及外出通勤防護所需的手套等防疫週邊小物熱賣。

生活市集從銷售趨勢發現，「口罩」搜尋量為全站第一，本月成長1.3倍，銷量有3倍漲幅，消毒用品銷售排行第一的「酒精」，搜尋量及銷量分別有4倍及10倍成長，許多消費者也會添購便利、多功能的日常防疫小物，例如隔離門把按鍵筆，另有業者將相關品項集結成「防疫商品組合包」，包含防噴沫面罩、防護衣、酒精噴霧機等，一包就做足防疫措施。臨近春節連假，看好防疫商品在年前的銷售買氣會持續看漲。

耳溫槍、手套等防疫週邊（圖／PChome 24h購物提供）

▲▼耳溫槍、手套也是民眾有高度需求的防疫用品。（圖／PChome 24h購物提供）

耳溫槍、手套等防疫週邊（圖／PChome 24h購物提供）

防疫組合包（圖／生活市集提供）

▲有業者推出防疫商品組合包，內含口罩掛繩、防噴沫面罩、防護衣、酒精噴霧機等防疫用品。（圖／生活市集提供）

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