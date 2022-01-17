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對中國經濟發展前途有信心？　習近平：去年GDP增長8%左右　　

▲▼ 大陸國家主席習近平17日在北京出席2022年世界經濟論壇視頻會議併發表題為《堅定信心 勇毅前行 共創後疫情時代美好世界》的演講。 （圖／翻攝 央視）

▲大陸國家主席習近平17日在北京出席2022年世界經濟論壇視頻發表演講。 （圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸國家主席習近平今（17日）在北京出席2022年世界經濟論壇視頻會議併發表題為《堅定信心 勇毅前行 共創後疫情時代美好世界》的演講，指出四大困難和挑戰。習近平指出去年中國國內生產總值增長8%左右，實現較高增長和較低通漲的雙重目標，對經濟發展前途充滿信心，並且歡迎各種資本在中國合法依規經營，落實外資企業國民待遇。話鋒一轉，他也批評當今世界並不太平，煽動仇恨、偏見的言論不絕於耳，反對一切形式的單邊主義、保護主義，以及霸權主義和強權政治。

習近平首先提到世界疫情問題，如何戰勝疫情以及建設疫後世界，這是世界各國人民共同關心的重大問題，也呼籲各國必須回答和重視的大課題，並且提到四大挑戰和困難。

習近平說，第一，攜手合作，聚力戰勝疫情。事實再次表明，在全球性危機的驚濤駭浪裡，各國不是乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上。小船經不起風浪，巨艦才能頂住驚濤駭浪。堅定信心、同舟共濟，是戰勝疫情的唯一正確道路。任何相互掣肘，任何無端「甩鍋」，都會貽誤戰機、干擾大局。世界各國要加強國際抗疫合作，積極開展藥物研發合作，共築多重抗疫防線，加快建設人類衛生健康共同體。特別是要用好疫苗這個有力武器，確保疫苗公平分配，加快推進接種速度，彌合國際「免疫鴻溝」，把生命健康守護好、把人民生活保障好。

習近平指出，第二，化解各類風險，促進世界經濟穩定復蘇（甦）。世界經濟正在走出低谷，但也面臨諸多制約因素；第三，跨越發展鴻溝，重振全球發展事業。全球發展進程正在遭受嚴重衝擊，人類發展指數30年來首次下降，一些發展中國家因疫返貧、因疫生亂，發達國家也有很多人陷入生活困境。

習近平強調，第四，摒棄冷戰思維，實現和平共處、互利共贏。當今世界並不太平，煽動仇恨、偏見的言論不絕於耳，由此產生的種種圍堵、打壓甚至對抗對世界和平安全有百害而無一利。歷史反復證明，對抗不僅於事無補，而且會帶來災難性後果。搞保護主義、單邊主義，誰也保護不了，最終只會損人害己。搞霸權霸凌，更是逆歷史潮流而動。國家之間難免存在矛盾和分歧，但搞你輸我贏的零和博弈是無濟於事的。和平發展、合作共贏才是人間正道。不同國家、不同文明要在彼此尊重中共同發展、在求同存異中合作共贏。我們要順應歷史大勢，致力於穩定國際秩序，弘揚全人類共同價值，推動構建人類命運共同體。要堅持對話而不對抗、包容而不排他，反對一切形式的單邊主義、保護主義，反對一切形式的霸權主義和強權政治。

▲金融，經濟，投資，股票，財金。（圖／視覺中國）

▲習近平指出，去年中國國內生產總值增長8%左右。（圖／視覺中國）

談到經濟總體發展問題，習近平指出，去年中國國內生產總值增長8%左右，實現較高增長和較低通漲的雙重目標，對經濟發展前途充滿信心。未來將建設統一開放、競爭有序的市場體系，確保所有企業在法律面前地位平等、在市場面前機會平等，歡迎各種資本在中國合法依規經營。未來將繼續擴大高水平對外開放，穩步拓展規則、管理、標準等制度型開放，落實外資企業國民待遇，推動共建「一帶一路」高質量發展。

最後，習近平強調將會持續推進生態文明的保護建設，加強污染防治，堅持綠水青山就是金山銀山的理念。實現碳達峰碳中和是中國高質量發展的內在要求，也是對國際社會的莊嚴承諾。推進新能源可靠替代過程中逐步有序減少傳統能源，確保經濟社會平穩發展。未來將積極開展應對氣候變化國際合作，共同推進經濟社會發展全面綠色轉型。

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