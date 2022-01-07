習近平連5年發布1號令　每次必提毛澤東欽定口號

▲習近平。（圖／路透）

軍武中心／綜合報導

中共中央總書記、中央軍委主席習近平於4日簽署（中共）中央軍委2022年1號命令，向解放軍發布開訓動員令。這是習近平連續第5年在年初發布中央軍委1號令，每年都特別提及「一不怕苦，二不怕死」這句由毛澤東欽定口號。

《新華網》報導，習近平在動員令中要求全軍各級要準確把握國家安全和軍事鬥爭形勢變化，全面推進軍事訓練轉型升級，練就能戰善戰的精兵勁旅。「全軍指戰員要弘揚一不怕苦，二不怕死戰鬥精神，練強指揮能力，練好戰鬥本領，練硬戰鬥作風，以昂揚精神面貌和一流練兵成效迎接中共二十大勝利召開。」

這是習近平自2018年以來，連續第五年在年初發布中央軍委1號令。大陸媒體強調，習近平每年發布的中央軍委1號令雖然長短不一，但每年都有提到「一不怕苦，二不怕死」這句由毛澤東欽定的口號。

▲川藏公路。（圖／CFP）

資料顯示，「一不怕苦，二不怕死」的口號是誕生於解放軍駐西藏部隊。1952年4月，由四川徒步進軍到拉薩的解放軍第18軍某部開始修築長達2400多公里的川藏公路，這支部隊當時發出「我們有一不怕苦，二不怕死的革命精神」的誓言。1962年10月中印戰爭開打，「一不怕苦，二不怕死」再次成為該部官兵的精神口號。

1963年2月，西藏軍區司令員張國華到北京向中央軍委匯報中印戰爭情況，他說：「這次邊境作戰部隊的表現好得很，簡單地說，就是兩句話：一不怕苦，從上到下沒有叫苦的；二不怕死，前赴後繼，倒下一個馬上有人頂上去。這兩方面的事例多得很。」毛澤東在聽取匯報時表示：「我贊成這樣的口號，叫做『一不怕苦，二不怕死』。」

▲▼習近平簽署2022年中共中央軍委1號令，航母山東艦聞令而動千名官兵投入練兵備戰。（圖／翻攝自央視）