花蓮操場大變身！1億6千萬翻新22所校園跑道　2900萬已到位

▲花蓮爭取1億6千萬經費整修及新建校園操場PU跑道。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣幅員狹長，轄內學校多屬偏遠地區學校，校園操場多數仍為紅土跑道，待整修及新建PU跑道之數量及需求經費龐大。縣長徐榛蔚相當重視花蓮的教育環境，教育佔縣預算半數以上，經縣府積極向中央爭取提報以來，已有22校獲教育部核定翻新操場，期盼能在今年全數完工驗收，更新硬體設備、提升訓練能量。

花蓮是全國體育大縣，學校操場是各項體育總類之培訓基礎，也是學校進行各項活動的重要場所，平時也可提供社區民眾平日健身休閒使用。因此，縣府不斷積極向中央爭取各項計畫案並編列縣內預算協助學校改善操場及周圍環境設備，以改善體育訓練環境，為花蓮培育更多優秀運動人才。

教育處表示，教育部自2020年起開始調查全國各縣市有迫切改善操場的需求學校，縣府立即深入了解各校之需求與概況，並於去年年偕同體育署審查委員、各級民意代表至學校現場勘查，以符合學校之實際需求。

在各界人士之協助之下，花蓮縣已於去年底獲教育部核定，共計有22所學校通過運動操場及周邊設施整建需求計畫補助，花蓮縣政府配合中央規劃，預計在今年3-4月召開東部地區跨縣市說明會，希望能在本年度全數完工驗收。

縣府預計申請金額約1億6000多萬元，目前已有6所學校核定經費，金額約為2900萬元，縣府將持續不斷爭取，望中央能持續給予支持，讓學生、體育選手們都能在更完善的環境內獲得更安全的照顧，也能擴展至社區民眾，發揮全民體育之宗旨。

