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台東校園寒假最新防疫規範出爐　呼籲做好防疫自主管理

▲台東縣政府公布即日起至寒假期間所屬校園最新防疫規範。（圖／台東縣政府提供）

台東縣政府公布即日起至寒假期間所屬校園最新防疫規範。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

面對Omicron新型變異株威脅，為因應最新疫情的變化發展，台東縣政府公告學校即日起至寒假期間最新防疫原則，並請各學校配合遵守，以守護學校師生的健康。

縣府表示，目前全縣教職人員第二劑施打率已達9成8以上，呼籲同仁盡快施打並做好個人防疫措施。此外，目前辦理的傳福盃賽事，主辦單位有提供快篩試劑給各球隊進行快篩，讓孩子能安心比賽。

教育處表示，即日起至寒假期間請所屬各國中小及幼兒園遵守下列防疫原則：
一、學校參加縣外教學參訪、交流或賽事等活動，須提供防疫計畫報府核准。
二、校外人士進入校園洽公、參加研習、營隊活動等:
1、需檢附"施打兩劑疫苗之黃卡。
2、若未接種疫苗或第二劑接種未滿14日者，應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。
三、為因應停課不停學措施，建請學校教師應操作一次線上教學演練。
未說明部分則依目前防疫規定辦理，並依中央疫情指揮中心及教育部指引做滾動式調整及修正。

教育處再次強調，為維護師生健康，台東縣所屬學校教職員目前施打第二劑疫苗比率達9成8以上。包含公私立國中小、公私立幼兒園及國私立高中職等，施打比率皆達到98％。後續教育處將持續鼓勵未施打的同仁儘快施打疫苗，以提高校園的安全，並呼籲校園務必落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防措施，以阻絶疫情進入。

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