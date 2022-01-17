亞東護理師曾去板橋海底撈「新北禁內用？」 　侯友宜：疫情掌控中

▲新北確診個案。（圖／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17日）公布國內新增17例本土個案，其中14人和西堤染疫相關，另還有亞東醫院1名護理師染疫，確診足跡包括板橋大遠百海底撈。關於新北市是否會禁止內用，市長侯友宜17日下午在記者會上受訪指出，整個疫情目前在掌控當中，希望更穩定、隨時做好滾動式的檢討。

對於新北是否會禁止內用，侯友宜表示，目前並沒有朝這個方向，現在疫情還是在精準疫調、擴大採檢的過程，現在採檢的結果都還是陰性，尤其有31處篩檢站可以給民眾篩檢。他強調，海底撈的員工必須採檢陰性才可以回來上班。

關於新北今新增2例本土，侯友宜表示，案17967，女性，為30多歲，新北市亞東醫院護理師，1/11接種第3劑疫苗，出現不適症狀，1/12醫院定期採檢，唾液PCR陰性，1/15有咳嗽不適症狀，快篩陰性，晚間持續不適至醫院採檢，快篩陽性、PCR陽性、CT值21.5，收治專責病房隔離治療。

衛生局接獲通報立即展開疫調匡列及清消等防疫作為，匡列接觸者共79人（含4名同住家人、4名朋友、71名病房醫護及病患），採檢結果全部陰性，會持續配合職場疫調釐清感染源。

此外，案17968，男性，30多歲，為案17701(北市醫院護理師)的男友，已施打兩劑疫苗，1/12因女友確診被匡列為接觸者，當時採檢PCR陰性，安排居家隔離，隔離期間1/15身體不適再度採檢，PCR陽性、CT值25.8，收治專責病房隔離治療。個案活動足跡多與女友重疊，目前已針對個案職場擴大採檢，匡列接觸者17人均已安排採檢。

亞東醫院表示，該名護理師警覺性高，1月15日晚間6點左右在家進行快篩，結果為陽性後立即通報，並送急診採檢、治療，沒有再返回工作崗位，相關疫調與匡列資訊，以中央流行疫情指揮中心公布為準，院方不便透露。

亞東醫院指出，1月12日已針對全院人員進行普篩，結果均為陰性，為確保院區安全，預計今天、明天再針對全院5000多人普篩，包含醫護、行政或清潔等人員。