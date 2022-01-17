不對勁！台東獨居翁門前餐食未動　休假警速報案救一命

▲獨居陳姓老翁當日因為下床時沒站穩跌倒後就爬不起來，好在鄰居是警察，警覺性很高幫忙報警。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東警察分局偵查佐林冠辰日前休假發現住家附近老翁未領取放在門口的餐點，驚覺有異，立即聯繫轄區派出所、里長並請鎖匠開門，拯救老翁一命。

台東警察分局馬蘭派出所日前傍晚接獲同事報案，稱台東市咸陽街某民宅內獨居老翁久未出門拿取餐點，深怕老翁遭遇事故，希望派出所同仁前往查看。

員警林似穎、何欣到場後，先是在屋外喊叫但皆無人回應，查詢戶內家屬資料但只有老翁一名，當下也聯繫不上老翁家屬，只好通知里長及鎖匠到場協助開門，員警則在旁全程錄影。員警進入屋內後直上二樓，就發現老翁倒臥在房門口，當下除先確認老翁意識是否清楚外，也立即通知救護單位場協助將老翁送醫。

▲員警通知救護車載送老翁送醫。

員警事後了解陳姓老翁平常一人獨居，太太已過世已久，兩個兒子皆在北部工作，當日上午因為下床時沒站穩跌倒後就爬不起來，好在鄰居是警察，警覺性很高。老翁兒子事後得知也十分感謝警方積極又熱心的幫忙，成功挽回了老父親的一命!

台東警察分局表示，警察工作維護治安、交通外，協助轄內有需求的民眾亦是一項重點工作。並呼籲如有獨居的民眾應與周遭親人保留相關的聯繫方式，且近期氣溫驟降，可能易導致心血管疾病變化，獨居的年長者更是一定要做好保暖措施，避免憾事發生。

