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社會 社會焦點 保障人權

醋夫控妻愛愛喊小王名字「好想你」　血淚真相聽完想哭

記者黃翊婷／綜合報導

新竹何姓人夫懷疑妻子與同事外遇，不僅在手機內發現多張兩人的親密合照，甚至還在夫妻行房時，脫口喊出小王的名字並稱「好想你」，事後3次離家出走，讓他氣到決定提告求償52萬元。不過，新竹地院法官勘驗「偷情鐵證」，發現親密合照其實是裁切過的，而何妻離家的原因是不堪丈夫的暴力行為，加上沒有其他積極證據可以證明女方有不正當交往，最終判丈夫敗訴，全案仍可上訴。

▲妹子,正妹,床（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲何男不滿妻子在床上喊出別的男人的名字。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

何男在判決書中主張，2019年6月間妻子與同事頻繁互傳LINE訊息，內容包含婚姻、工作機密、同事的檔案等等，手機裡存有多張親密合照，睡覺時還曾經喊出同事的名字，就連兩人進行房事的時候，也曾脫口說出「○（同事名字）好想你」；過了幾天他傳訊息質問，「妳我，9月15日第二次做那件事時，妳叫了男的名字，為啥我突然停止，妳不覺得怪嗎」、「千真萬確，妳已經夢跟現實混淆了，我才說明天再繼續吧」，妻子先是回答「你聽錯了吧」，接著才道歉「如果是這樣，真的對不起你了」。

何男接著說，起初自己選擇容忍，沒想到妻子得寸進尺，2019年11月2日至24日、2020年5月9日至2021年2月9日、2021年3月16日至今，3次離家在外居住，違背夫妻守貞義務，造成家庭信任破壞，因此決定向妻子及同事提告求償52萬元的精神慰撫金。

對此，何妻否認外遇並表示，和同事的LINE對話只是聊公事或話家常，手機內的照片則是多人聚餐或在辦公場所拍攝，都有其他同事同框，是她自行裁切影像後儲存，但仍保有原檔案，丈夫竊取她手機裡的LINE對話紀錄、照片，不檢討自己行為偏差，反而怪罪他人。

何妻說，丈夫有喝酒、賭博、暴力傾向，2019年11月間砸毀她的機車，2020年5月8日出喝酒喝到半夜，回來後竟然打電話騷擾同事，並把她趕出家門，「我2020年5月17日返家拿東西，遭他報警禁止取物」，之所以離家出走，是為了保護自身安全的無奈之舉。

家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲何妻反控丈夫有暴力傾向。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

新竹地院法官檢視何男提出的「偷情鐵證」，發現何妻與同事的LINE對話都有特定主題，例如討論代購物品的價格及寄送問題、約其他同事一起聚餐訂位等，也並非每日聯絡，充其量只能證明兩人交情不錯；照片的部分，何妻出示原始電子檔案，拍攝地點的確都在公開場所及開放空間，且兩人均衣著整齊，沒有任何不雅動作，身體位置較為靠近只不過是一群人要擠在同框內的結果罷了。

至於行房時喊出其他男人的名字一事，法官認為，何妻先是否認，因為何男堅持，才說出「如果是這樣，真的對不起你了」想要息事寧人，究竟夫妻倆到底是誰誤言、誤聽，實在難以辨明；綜上所述，何男所舉的證據皆不足以證明妻子外遇，加上沒有其他積極事證，最終不採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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