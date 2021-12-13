女員工下班車禍亡「老闆辯她請假」　4證據打臉賠百萬

記者黃翊婷／綜合報導

新竹傅姓女子去年7月在下班途中發生車禍身亡，水果攤老闆卻以她當日請假為由拒絕賠償。傅女雙親不滿提告，新竹地院法官列出4大關鍵證據，包含拍到傅女上班狀況的監視器畫面、打卡紀錄等等，最終判老闆應賠償135萬元，全案仍可上訴。

▲傅女在下班回家途中發生車禍身亡。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

傅女雙親在判決書中主張，女兒在水果攤工作，每月薪水約3萬元，去年7月4日下班途中不幸發生車禍身亡，經勞動部職業安全衛生署認定為遭遇職業災害而死亡，依據《勞基法》第59條規定，老闆應給付遺屬喪葬費及死亡補償共135萬元。

而水果攤老闆辯稱，傅女的確在水果攤工作，發生事故當日她因為身體不適請假，沒有上班，「她當天雖然曾前來水果攤，但是幫朋友處理私事，並非執行職務」，沒想到卻在回家途中發生憾事，並不能算是職業災害。

對此，新竹地院法官指出4大關鍵，首先，傅女發生事故的地點就在水果攤與住家之間，傅父接受職安署詢問時，也能明確陳述女兒上下班的路線，因此職安署認定，她是在平日上下班往返住宅及工作場所間的應經途中發生交通事故。

其次，法官表示，傅女的工作時間為上午6時至下午3時，事發當日的打卡紀錄中，她的上班時間為中午12時42分，下班時間為下午3時12分，而車禍發生時間為下午3時47分，應屬下班返家合理時間內所生之通勤災害。

▲傅女在水果攤負責結帳和整理水果。

第三，法官說，傅女當日因為身體不適請假，中午又被叫回店裡上班，店長曾傳LINE訊息通知「今天會比較忙，如果可以的話去換小6」，她則回答「好，我等下看完醫生再回店裡」，這部分不僅有同事作證，也有監視器畫面佐證，她回到店裡後都是在幫忙整理水果、結帳，並非處理私事。

最後，法官指出，傅女發生車禍當下仍穿著水果攤的制服，加上老闆沒有舉證證明她當日有任何未在店內執行職務之事實，最終不採信老闆的說詞，並裁定應賠償135萬元給遺屬，全案仍可上訴。