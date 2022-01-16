　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄港鷹架塌2死6傷　華運遭勒令停工！最高罰30萬

文／中央社記者洪學廣高雄15日電

高雄港華運倉儲儲槽15日下午因升頂油壓千斤頂失效，致內槽墜落帶落鷹架倒塌，8名工人跌落，其中7人經送醫救治，鍾姓工人仍宣告不治，另受困葉姓工人晚間救出也宣告不治。

高雄港務消防隊晚間發布訊息表示，由於最後一名受困工人遭倒塌鷹架壓到，搜救不易過程漫長，搜救人員陸續出動破壞器材後以吊掛方式救人，但晚間10時許救出時已無生命跡象。

▼這起工安意外造成2死6傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼華運倉儲施工意外。（圖／記者吳奕靖翻攝）

小港醫院則指出，49歲葉姓工人晚間10時38分被送抵醫院時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），救護人員雖立即插管急救，但仍宣告不治。

高雄市政府勞工局說明，羅吉司科技興業股份有限公司所僱21名勞工下午4時多正在使用60台千斤頂頂著內槽，高度約3公尺，但頂升過程中因升頂油壓系統失效，導致內槽掉落，夾層施工鷹架也被帶落，施工人員隨之跌落，共8人受傷。其中鍾姓工人稍早送醫已宣告不治，另6人分送阮綜合醫院、小港醫院、國軍802總醫院等救治，無生命危險。

高雄市長陳其邁、勞工局長周登春率員到場初步檢查，研判頂升作業時油壓千斤頂失效，導致內槽滑落，儲槽內外層夾層施工架也被帶落是致災原因，已通知施工廠商停工，後續將依職安法令裁罰3萬到30萬，並追究相關刑責。

►睡覺也能暖到心坎裡

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
第二波海嘯衝擊影片曝　「大浪湧進教堂住宅」居民狂奔
把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周
劉樂妍謊報「只有28歲」！被女星曬身分證檢舉　真實年齡曝
日本海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄港鷹架塌2死6傷　華運遭勒令停工！最高罰30萬

南投10口擠破屋　存款卻破千萬擁大片土地！議員：婉謝捐款

台南流動賭場樹下公然聚賭　南警查獲場主及賭客28人

新竹湖口「化骨水槽」疑起火　科技廠深夜大火空拍照曝光

快訊／華運最後一名受困工人救出！困5小時無呼吸心跳　送醫不治

快訊／湖口科技工廠「深夜大火」　在地人聞到濃濃塑膠氣味

台中男喝醉倒路邊！警問地址竟回：508啦　一聽「你老婆來了」秒醒

全台唯一運作五分車翻了　4車廂翻覆「甘蔗灑滿軌道」

夜衝北宜兜風！他帶頭疑「過彎填海」4車撞成一團　車頭全毀

整顆頭捲入起重機內　新莊宅配公司意外工人慘死

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

男大生偷騎同學26萬黃牌重機　失控自撞爆頭亡…最後身影曝

陳奕回家了！家屬含淚招魂　殉職飛官妹妹一次就聖筊

《全明星3》誰脾氣最差？小煜：就是他！　丟丟妹大吼叫賣...王子「嚇到往後彈」XD

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

高雄港鷹架塌2死6傷　華運遭勒令停工！最高罰30萬

南投10口擠破屋　存款卻破千萬擁大片土地！議員：婉謝捐款

台南流動賭場樹下公然聚賭　南警查獲場主及賭客28人

新竹湖口「化骨水槽」疑起火　科技廠深夜大火空拍照曝光

快訊／華運最後一名受困工人救出！困5小時無呼吸心跳　送醫不治

快訊／湖口科技工廠「深夜大火」　在地人聞到濃濃塑膠氣味

台中男喝醉倒路邊！警問地址竟回：508啦　一聽「你老婆來了」秒醒

全台唯一運作五分車翻了　4車廂翻覆「甘蔗灑滿軌道」

夜衝北宜兜風！他帶頭疑「過彎填海」4車撞成一團　車頭全毀

整顆頭捲入起重機內　新莊宅配公司意外工人慘死

費城人釋出徐基麟　下一步中職選秀？

小四生曾餓到吃狗飼料！　全國逾4成孩童夢想「吃熱熱的年夜飯」

存款30萬...想買650萬房　他提「用信貸湊頭款」遭潑冷水

動脈血栓危害心臟！預防心肌梗塞，醫師圖文解析

李靚蕾「同框王力宏12年助理」舊照被翻！　他酸：把人當司機就認識

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」居民狂奔

把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周

全癱瘦到不成狗形　她忍痛安樂愛犬：下輩子換你當主人決定我生死

寶貝球打開是一隻皮卡丘！「寶可夢扭蛋戒指」戴在手上太可愛

高雄港鷹架塌2死6傷　華運遭勒令停工！最高罰30萬

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

社會熱門新聞

華運最後一名受困工人救出　無呼吸心跳送醫不治

快訊／湖口科技工廠「深夜大火」　在地人聞到濃濃塑膠氣味

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

新竹科技廠「化骨水槽」大火空拍曝光

台中男醉倒路邊！一聽「你老婆來了」秒醒

約北宜夜跑　他過彎填海4車連撞

即／陳奕家屬含淚招魂　妹妹一次就聖筊

整顆頭捲入起重機內　宅配公司工人慘死

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

南投10口擠破屋存款卻破千萬！　議員：別捐款

被判坐牢半年…孫生媽媽又偷LV包被抓

全台唯一運作五分車翻了　甘蔗灑軌道

華運勞工跌落鷹架原因曝　2人搶救無效亡

台南流動賭場樹下聚賭查獲28人

更多熱門

相關新聞

高雄華運倉儲鷹架倒塌！9工人摔下1人命危

高雄華運倉儲鷹架倒塌！9工人摔下1人命危

高雄港洲際碼頭15日傳出事故，華運工地9名工人在桶槽施工，沒想到千斤頂油壓故障，導致9人從鷹架跌落受困，警消到場後救出6人，其中1人失去呼吸心跳，已被送往醫院搶救，目前警消仍在設法救出受困的3人，現場畫面也隨之曝光。

陳其邁送公托人員新年大禮！每月加薪4600元

陳其邁送公托人員新年大禮！每月加薪4600元

即／確診童跨年遊高雄！新增8人PCR出爐

即／確診童跨年遊高雄！新增8人PCR出爐

確診8歲童去過高雄　陳其邁深夜回應：17人PCR檢驗中

確診8歲童去過高雄　陳其邁深夜回應：17人PCR檢驗中

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

關鍵字：

華運高雄港陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

日本發布海嘯警報　最高恐3公尺

這世界差點就沒了李嘉欣！呼吸困難「4重要器官」被重創

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

Toyz帶人堵前同事　經紀人曝內幕

快訊／Toyz詐賭丁特遭索賠600萬

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

華運最後一名受困工人救出　無呼吸心跳送醫不治

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

快訊／西堤群聚「延燒台北」！272人採檢最新進度曝光

Keanna失控：對！我就是跟ØZI有什麼　發文掀關注

醉妹醒來「下半身失蹤」蹲路邊大哭：媽媽來接我

更多

最夯影音

更多
出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」
大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面