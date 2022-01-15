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1922平台10點開放預約！「打第3劑」照年齡分3階段登記

▲▼1922平台1/15上午10點限時重啟！依照年齡分三階段預約。（圖／翻攝1922平台）

▲1922平台今上午10點限時重啟。（圖／翻攝1922平台）

記者張乃文／綜合報導

有鑑於國內外疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布縮短新冠疫苗第三劑間隔至至少12週，符合資格者增加也跟著出現搶打潮。指揮中心宣布，今上午10時起，再次啟用COVID-19公費疫苗預約平台，於第19期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾分流預約接種疫苗追加劑。

預約平台相關對象及期程說明如下：
一、施打時程：1月17日至1月23日。
二、符合資格對象：2021年10月31日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/1/23(含)前出生]，預約接種疫苗追加劑。
三、預約分流時程：
(一)65歲以上：1月15日上午10時至1月16日中午12時。
(二)50歲-64歲：1月15日中午12時至1月16日中午12時。
(三)18歲-49歲：1月15日下午2時至1月16日中午12時。

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▲▼1922平台1/15上午10點限時重啟！依照年齡分三階段預約。（圖／指揮中心提供）

▲符合資格民眾可再次前往1922平台預約。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，民眾可於1月14日下午2時起至預約平台進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊。符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，請配合依序排隊、耐心等候。若符合本期資格但未能預約成功者，請於下週下一期平台開放時再行預約。符合本期資格但未預約成功、以及有第一劑或第二劑疫苗接種需求之民眾，可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡)逕至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。

指揮中心也強調，如已於各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所完成預約之民眾，請依原已預約時段前往接種，無須再於預約平台重複預約。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

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