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不需插電的「穿戴式暖爐」連藝人林采緹也靠它

▲▼ 不需插電的「穿戴式暖爐」連藝人林采緹也靠它（品牌提供）

【企劃特輯】

日前林采緹在Instagram上曬出一張單手撩起長髮的背面全裸泡湯照，儘管完全沒露點，卻仍藏不住她傲人的好身材，照片一出便吸引上萬網友朝聖！

▲▼ 不需插電的「穿戴式暖爐」連藝人林采緹也靠它（品牌提供）

除了泡湯，在寒風刺骨的冬天還有什麼可以讓身體瞬間暖呼呼？林采緹大方分享她的秘密武器：「我有石墨烯圍脖！它可以在十秒內就升溫兩到三度，非常厲害！」林采緹甚至當眾脫下自己身上的石墨烯圍脖，親手幫男性路人圍上。這位幸運的男性瞬間漲紅了臉，直呼：「真的有熱起來的感覺耶！」

▲▼ 不需插電的「穿戴式暖爐」連藝人林采緹也靠它（品牌提供）

頸部受寒猶如雪上加霜　保暖加升溫才是王道
頭頸部一受風寒，身體各處都跟著不舒服。曾有醫學報導指出，對於冷底的民眾來說，全身上下最需要保暖的部位，脖子絕對是第一名。身為寒邪最易入侵身體之處，頸部一定要特別留意，因為這裡有重要動脈、經絡通過，若氣血無法通暢，健康就容易受到影響。

許多人會選擇使用厚重的圍巾將脖子團團裹住，雖然看似溫暖，但市面上的普通圍巾多半只能避免冷風直襲，卻不見得有升溫效果。加上頭頸部在厚圍巾纏繞下造成活動不易，且穿脫麻煩還無處安放或收納，實用與便利性遠不及一條輕巧的HSG石墨烯圍脖。

▲▼ 不需插電的「穿戴式暖爐」連藝人林采緹也靠它（品牌提供）

▲HSG石墨烯圍脖輕巧保暖，不須插電就可以感應人體波長，達到蓄熱保暖的效果。

石墨稀釋放遠紅外線波長　脖子暖了全身就暖
PP 波瑟楓妮的HSG石墨烯圍脖運用蜂巢式石墨烯結構，百分之百保留石墨烯的超導特性，釋放遠紅外線波長，與人體波長結合，將能量傳導至頸部，進而在五至十秒內便達到全身立即有感的升溫狀態。遠紅外線波長並可促進恢復老化破損的血壁，達到增加血流量與流速的效果，更能深入頸部三百多個淋巴結，促進全身循環。

▲▼ 不需插電的「穿戴式暖爐」連藝人林采緹也靠它（品牌提供）

▲HSG石墨烯能深入頸部300多個淋巴結，達到促進身體微循環的效果。

引領時尚　PP石墨烯圍脖小兵立大功
如果一條圍脖只有功能性超強但外型不佳，絕對也無法讓時尚達人林采緹心服口服的推薦。PP石墨烯圍脖注重剪裁與配色，強調俐落率性，無論搭配正式上班服裝或日常休閒穿著，都極能顯現出自信的態度與風格。親膚的材質更是讓人一接觸便臣服於它的舒適感，輕鬆提升生活品質。

PP石墨烯圍脖就像一台不需插電的穿戴式暖爐，走到哪熱到哪，再也不用擔心寒風直竄。農曆春節即將到來，穿新衣戴新帽外，搶購一條新圍脖更能暖身又暖心！

▲▼ 不需插電的「穿戴式暖爐」連藝人林采緹也靠它（品牌提供）

▲一條圍脖有四大功效，讓你走到哪暖到哪，再也不怕冷。


諾貝爾獎肯定！創新黑科技
眾多藝人愛用「HSG石墨烯超導圍脖」哪裡買？
●官網超值優惠組：https://ppweb.tw/aj794
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
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