「蛋餅沒加蕃茄醬」公主女友怒摔一波　網勸放生：放著等過年？

▲女友太愛鬧脾氣，讓原PO很心累。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「X！我是有欠妳喔！」一位男網友日前投稿臉書《靠北女友2.0》，抱怨女友每次都為了一點小事就鬧脾氣，像是他忘記在蛋餅裡加蕃茄醬，女方就會怒摔他的文具，還曾見笑轉生氣，走到陽台說要把他送的娃娃丟下樓，讓男方超崩潰。結果貼文一出，有人嚇勸放生，也有網友傻眼，「小朋友吵架嗎？」

這位男網友文中直呼，「可以不要每次都為了一點小事情就鬧脾氣嗎……」接著舉例道，「幫妳買早餐，蛋餅只加了醬油膏，妳就因為我忘了多加蕃茄醬而生氣，各種狂摔我鉛筆盒裡的文具……」

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原PO還說，有一次女友叫他去手搖飲店買「珍珠奶茶」，買回來後，卻被質問「為什麼珍珠是小顆的？」他發現癥結點後，就跟女方解釋，「妳想點的應該是叫『波霸奶茶』」，沒想到女友卻見笑轉生氣，「抓著我送妳的娃娃，走到陽台窗前，說要把它丟下樓」，種種事跡讓他超心累。

貼文一出，就有網友秒勸分，「暴力傾向+情勒大師，你不分手是留著等過年？」「放生吧！不然讓她自己去買啊！何必寵她呢？」「公主病都是這樣慣出來的。」也有人忍不住直笑，「ㄜ……小學生？還國中生？」「兩個小朋友。」「哈哈！兩個小孩好有趣，感覺是在打情罵俏。」「鉛筆盒？小朋友吵架嗎哈哈！」