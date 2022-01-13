天母男欠29萬罰單！媽媽慘遭拖累「東拼西湊」保住黃金地段老宅

▲北市曹姓男子因拒絕酒測，積欠29萬餘元罰單。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區50多歲曹姓男子，2017年間因無照駕駛且拒絕酒測遭開罰9萬，加上闖紅燈、違規右轉等違規積欠29餘萬元，法務部行政執行署士林分署本月11日，前往他名下位在德行東路靠近天母SOGO百貨公司附近2層樓屋齡約50年的老屋貼上封條，導致8旬母及女兒險流落街頭，曹母才緊急湊錢請家人前往繳清。

士林分署指出，曹男2017年間因無照駕駛輕型機車且拒絕酒測，遭交裁所裁處9萬元罰緩，並限制他3年內不得考領駕駛執照，同時應參加道路交通安全講習，但曹男向台北交裁所申請分18期繳納，每期繳納5000元，僅繳1期即違約停止繳那，台北交裁所只好移送士林分署執行。

加上，曹男從2015年到2017年間陸續因闖紅燈、違規右轉、無照駕駛、未依標誌、標線及號誌轉彎或變換車道等交通違規事由遭台北市交裁所裁罰共43筆罰鍰；從2017年起也陸續滯欠ETC通行費97筆及其罰鍰147筆、汽（機）車燃料費7筆；經士林分署定期通知曹男繳納及報告財產狀況，並限期履行，但曹男仍置之不理，經查他名下除有位於士林區德行東路靠近天母SOGO百貨公司附近兩層樓加強磚造屋齡約50年的老房屋及其基地，外加2筆道路用地外，無其它財產供執行。

為了兼顧曹男居住權，士林分署在去年10月間先行囑託地政機關就上開5筆不動產辦理查封登記，但曹男曾拒絕繳納，也沒有主動出面說明，士林分署決定在本月11日前往他住處貼上封條。

▼曹姓男子的8旬母親擔心房子真的遭拍賣，緊急湊錢叫家人前往繳清。（圖／記者黃宥寧翻攝）

查封同天上午，現場有1名簡姓女子自稱是曹男的大嫂，她表示，曹男曾罹患思覺失調症且有暴力傾向，現在有按時服用藥物已改善許多，曹男與80歲的母親及念高二的女兒就住在被查封的房屋2樓，希望執行署只在1樓貼封條，不要驚擾到曹男，怕他情緒失控會做出不理性的行為，同時也表示曹男8旬母已經在籌錢了。

果然，當天將近中午，曹男大嫂赴士林分署表示已代曹男繳清所有欠費及罰鍰，士林分署在確認曹男全部欠款均繳清後，立刻以電子公文函請地政機關塗銷查封登記，返還曹男名下房產，全案順利落幕。