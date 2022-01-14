戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

▲戴口罩多多少少都會產生空隙，緊密貼合才能保健康。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

桃園市今（14）日公布再增6人確診，其中聯邦銀行群聚案，已累積共18人染疫，目前相關個案均擴大匡列中。而根據昨日疫調指出，指標個案居服員至銀行辦理業務時，曾脫下口罩講電話，究竟是飛沫噴濺或物體接觸間接感染行員，仍須調查中。但「有戴口罩還會被傳染？」也因此引發熱議，對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒分析其中可能。

為了防疫，在公司學校裡、戶外及任何場合中，明明已經戴口罩「為什麼還會被傳染？」黃軒醫師在粉專指出，口罩人人會戴，但並非都戴得正確。日本研究人員依世界衛生組織提出「正確戴口罩7大建議」，包括要蓋住口鼻、避免接觸口罩表面、正確脫下並立即洗手、口罩濕了要換、不可重複使用，且要立即丟棄等原則。

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黃軒驚訝地說，結果發現，日本民眾戴口罩的盛行率在當時研究下，「正確使用口罩者，不到1/4（23.1%）這是非常大的警訊！」。

國外最新研究也發現，口罩密合度大幅影響病毒氣膠顆粒的阻隔程度，若針對口罩密合度與過濾不同粒徑大小氣膠顆粒效率測試，結果發現若口罩空隙每增加1%，「10微米的微粒，口罩只剩近70%過濾率，小於2.5的微粒，囗罩只剩近50%過濾率」。因此，黃軒強調，口罩的密合度是非常重要的。

▲女星陳珮騏先前教鳥嘴口罩戴法（口罩雙側打結），深受醫師好評。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏）

該如何改善口罩的空隙？黃軒接著說，在Omicron肆虐下，不一定要戴到N95，強調將其保留給防疫及醫護人員。可靠著「戴兩層不同種類口罩」阻止病毒傳播，內層醫療口罩、外層布口罩，主要目的為改善密合度，確認在做任何動作時，口罩可緊貼著臉，不僅能阻擋和N95一樣多的病毒，且更耐戴，「但戴錯順序，無效！」

黃軒接著說，美國CDC所發布的指引指出，不一定只能戴兩層口罩增加密合度，也可在「口罩兩側旁打結」，以最大程度減少側面間隙，增加醫療口罩的密合度。根據實驗，若倆人都單戴一層醫療口罩且雙邊打結，可有效降低95.9%氣溶膠傳染。若兩人都沒在口罩兩側打結，只有效降低84.3%氣溶膠傳播。

▲N95口罩雖然密合度高，但一般民眾可能無法長時間戴著。（圖／達志影像／美聯社



此外，還有口罩固定器，黃軒說，裝置口罩固定器（Mask Fitter）於口罩上，可有效降低≥90%傳染性氣溶膠。然而美國CDC並不建議兩層都戴同種類的口罩，如醫療口罩＋醫療口罩、N95＋N95。

黃軒指出，戴多層口罩要留意身體不適，尤其是免疫低下、重病者，一層醫療口罩加上一層布口罩，防禦力確實會增加，只是兩層口罩容易悶熱，裡面醫療口罩若潮濕，加上未即時更換恐影響防病毒效果，免疫低下及重病者，甚至還會滋生更多細菌感染。

黃軒也點名心肺患者，戴多層口罩，對於心臟衰竭病者、慢性肺病者恐會影響呼吸，因為兩層口罩除了容易悶熱、氣流阻力會增加，呼吸功能反而更糟。他再三強調，戴多層口罩可有效減緩病毒傳播，戴上兩層不同種類的口罩，可阻擋和N95口罩一樣多的病毒，且比它更耐戴，重點在於「口罩的密合度＋一直戴得住」。Omicron來勢洶洶，請把口罩戴好、戴滿、戴緊。