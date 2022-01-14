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中印軍長級會談達共識　牛彈琴分析：會談本身就是成果

▲中印軍長級會談。（圖／翻攝微博）

▲中印軍長級會談。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印第14輪軍長級會談12日舉行，大陸國防部發布聯合新聞稿表示，雙方坦誠深入交換意見，同意保持西段地區包括冬季的局勢安全穩定。對此，大陸官媒評論家「牛彈琴」分析道，這一次印度沒有完全誤判形勢，「會談沒有取得成果，但會談本身就是成果。」

大陸國防部近日發布聯合新聞稿，指中印兩軍12日在莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側舉行第十四輪軍長級會談，兩國國防、外交部門代表參加。

文內顯示，雙方繼續就推動中印邊界西段實控線地區有關問題解決坦誠深入交換意見，雙方同意遵照兩國領導人指引，盡快解決剩餘問題；雙方表示，這將有助於恢復西段實控線地區的和平與安寧並促進雙邊關係。

文內指出，雙方同意持續鞏固已有成果，採取有效措施，保持西段地區包括冬季的局勢安全穩定；雙方同意繼續保持軍事和外交渠道溝通，通過對話協商盡快達成雙方都能接受的解決方案；雙方同意盡快舉行下一輪軍長級會談。

「牛彈琴」針對這篇新聞稿作出分析，稱此次會談比第十三輪軍長級會談結果要好，去年10月10日那次「基本是談崩了」，這一次談判仍舊在中方一側舉行，「兩國國防、外交部門代表」參加，意味著軍長級會談是一種形式，實則是一次前方的談判。

分析稿指「坦誠深入交換意見」應該是外交語言，既然坦誠，那肯定吵架；既然深入，那分歧肯定嚴重，但這就是會談。按印度一些網站介紹，談判持續了至少12個小時，可見其艱難。

「至少這一次，印度沒有完全誤判形勢」，根據新聞稿，雙方有四個同意，其中第一個同意是遵照兩國領導人指引，盡快解決剩餘問題，因為這將有助於恢復西段實控線地區的和平與安寧並促進雙邊關係。

▲▼印軍在中印邊境舉行大規模空降軍演。（圖／翻攝自Twitter／ShivAroor）

▲印軍在中印邊境舉行大規模空降軍演。（圖／翻攝自Twitter／ShivAroor）

文內寫道，第二個同意要注意「冬季」這個詞。寒冷的冬天正在來臨，尤其對印度來說，幾萬大軍在高寒山區，後勤都是一個嚴峻考驗。第三個同意顯示雙方還是要繼續談，直到找到雙方都能接受的解決方案，「至於『盡快』，我的理解，還真快不起來。」

至於第四個同意，分析稿認為，雙方同意盡快舉行下一輪軍長級會談，「有談判成果嗎？基本上各說各話、互不相讓。但怎麼說呢，會談沒有取得成果，但會談本身就是成果。」

「牛彈琴」認為，接下來的談判肯定是艱苦的，尤其是基於印度的一貫表現，必須有各種心理準備，「但沒關係，中國可以奉陪到底，正如之前中方所警告的『中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢』。」

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