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聯邦群聚燒西堤！工讀生確診Ct值22.5　醫：變數大！不知傳到哪

▲桃機居服員足跡曾到聯邦銀行健行分行，導致14例確診個案，桃市環保局清潔大隊13日派員在銀行四周進行清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲聯邦銀行健行分行清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

照服員引爆的中壢聯邦銀行群聚，至今累計15例，包括13行員、1名行員家人以及尾牙餐廳西堤的工讀生。其中西堤工讀生Ct值22.5，有醫師相當擔憂，認為這波變數有點大，可能擋不太住。

中央流行疫情指揮中心13日晚間表示，檢出1例陽性個案（待編號，Ct值22.5），為北部本國籍10多歲女性，為17630職場聚餐餐廳（西堤牛排中壢中山店）員工，就讀中壢區某高職。衛生單位已匡列該名個案校園接觸者40人及家人5人，均送集中檢疫所隔離；另同住家人就讀之國中及國小，皆預防性停課1日。

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▲西堤牛排中壢中山店清消完成並依政府規定停業。（圖／取自Google Maps）

對此，醫師陳昶宇在臉書發文「聯邦銀行聚餐尾牙場所的工讀生也中標，ct值22.5 病毒量不算低。現在看來都還在追1/7聚餐，也就是一週前的足跡，以Omicron的傳播力來說，可能都不知道傳到哪了，這波看來變數有點大，可能還真的擋不太住。」

陳昶宇表示，如果指揮中心覺得Omicron大多輕症，且台灣疫苗覆蓋率已經夠高，未來傾向與病毒共存，應該提早向大眾預告，搞不好那兩成一劑疫苗都不打的民眾，有一部分會願意出來再打一下疫苗。

 

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