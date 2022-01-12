他主張不打第三劑「染Omicron一勞永逸」：篩陽也不通報

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

Omicron變異株進入社區，中央流行疫情指揮中心開放18歲以上符合資格的民眾接種第三劑疫苗，以防止本土疫情擴大。然而，有腎臟科醫師背景的前立委沈富雄12日則指Omicron已明顯「流感化」，預估美英法5、6月結束Omicron疫情。沈也批評，指揮中心、北北桃三市長講恐嚇性大話，打第三針不如直接染Omicron，如此才能誘發免疫力，一勞永逸；不僅如此，他還主張民眾若有類流感症狀最好不篩檢，但如果篩陽，也最好不通報。

沈富雄先前曾稱Omicron非魔王而是天使，給大家帶來福音，引起熱議，今又透過臉書表示，觀察Omicron入境7週的表現，再證諸自己先前發表的文章，並列出了7點總結駭人聽聞的結論與建議：

第一、指揮中心（CECC）、北北桃三位市長及一大票專家學者，一連串近乎恐嚇性的大話，大家姑妄聽之即可。他們一個月後再回顧這些超前的非理性主張，一定臉紅不止。

第二、如果你有類流感症狀，最好不篩，如果篩陽，最好不通報，一旦通報，就要準備承受不成比例的無妄之災。反正無症狀的黑數大約是官方確診數5倍，真的不差你一個。台灣人不笨，很快就會領會過來。

第三、為何是不成比例的無妄之災？因為一個「類流感」的確診案，可以關一個店、停課一個班級達14天，值得嗎？簡直是走火入魔了。

第四、一個美國人如果篩陽，只要居家隔離5天，不與家人用同一浴室，隨時戴口罩即可。但一個美國人已打兩劑來台，機場採陰卻須在防疫旅館隔離14天。同一個人篩陽則防疫專車送去醫院「治療」，治療什麼？怎麼治療？我建議篩陽的去防疫旅館5天，篩陰的放行回家。

第五、可以不打第三針，打第三針不如直接得Omicron，但要得Omicron談何容易？那是否考慮還是回去打第三針？我想就不必了。

第六、為何得病優於打第三針？因為第三或第四針所提高的體液性（humoral）中和抗體半年後就降至近乎無防疫能力，只有直接得Omicron才能誘發細胞性（cellular）免疫力，付出有限的代價，卻是一勞永逸。

第七、沈富雄預估5、6月間英、法、美諸國的Omicron疫情將結束，他們會立刻全面解封，台灣應毫無懸念地與之接軌，已打兩針的入境旅客如篩陰，應即准予通關入境，不可將他們關在防疫旅館受罪兩週，不僅貽笑國際，而且自絕於世界。

沈富雄強調，對一個明顯已「流感化」的病毒，上述7點建議其實不算離經叛道，只是國人一時腦筋轉不過來。