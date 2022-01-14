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周杰倫MV最正女主角？鄉民認證「她」狂飄仙氣：顏值巔峰

▲周杰倫 。（圖／翻攝自周杰倫IG） 

▲周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫IG）

記者曾筠淇／綜合報導

周杰倫擁有許多膾炙人口的作品，MV也邀請不少漂亮的女主角拍攝，就有網友好奇，在眾多合作過的女星當中，誰是最強的？貼文曝光後，曾愷玹在鄉民心中只排第二，而奪冠的女星則讓一票人直喊好正！

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「周杰倫MV最頂的女主角是哪個」為題發文，提到周董有不少音樂作品，拍的MV、合作過的女星當然也很多。

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原PO舉例，像是《四面楚歌》的周迅、《可愛女人》的徐若瑄、《龍捲風》的陳怡蓉、《楓》的柯佳嬿、《退後》的田馥甄、《說好的幸福呢》的陳匡怡、《我不配》的曾愷玹、《算什麼男人》的林依晨等。而在眾多女星當中，大家覺得哪個合作過的女主角最頂？

▲陳匡怡險毀容。（圖／翻攝臉書）

▲陳匡怡。（圖／翻攝自Facebook）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我只知道珊瑚海，Lara超讚」、「《退後》MV的Hebe真的很正」、「《七里香》裡面的田中千繪超正」、「《夜曲》女主角呢（孫若晨）」、「夏如芝超正」。

其中，被網友點名最多次的是台大五姬「國企匡」陳匡怡，「匡～把匡的顏值顛峰完美保留」、「年輕的匡匡，無敵」、「陳匡怡超讚」、「陳匡怡的確最正」、「說好的幸福呢」。第二多的則是曾愷玹，就有網友直呼，「曾愷玹怎麼輸？」

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