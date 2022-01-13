桃園高職生確診！指揮中心證實：為聯邦銀辦尾牙西堤員工

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

桃園群聚從機場延燒至社區，最新進展在中壢聯邦銀行也出現群聚，桃園市中壢區一間高職傳出學生確診，中央流行疫情指揮中心晚間證實，該案為西堤員工，已經匡列接觸者45人集中檢疫，詳細情形將於明(14)日記者會統一說明。

中央流行疫情指揮中心今(13)晚間表示，檢出1例陽性個案（待編號，Ct值22.5），為北部本國籍10多歲女性，為17630職場聚餐餐廳（西堤牛排中壢中山店）員工，就讀中壢區某高職。衛生單位已匡列該名個案校園接觸者40人及家人5人，均送集中檢疫所隔離；另同住家人就讀之國中及國小，皆預防性停課1日。

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桃園機場疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到手推車員，當中還有一人的妻子為照服員，進一步傳到其它場域，包含兒子安親班同學母子、照顧案家5人、乾妹妹所在電子廠與其家人、另照服員曾去中壢聯邦銀行辦事，該銀行也爆發群聚。

過去2天已經有13名行員、1名行員家人確診，根據指揮中心資料，照服員銀行承辦人為第一個確診行員案17630，監視器畫面顯示照服員因為洽談時講電話，把口罩移開；後續於1/7在西堤餐廳舉辦尾牙，目前確診行員有4人曾經同桌，相關傳播情況還在調查，今晚最新則是在西堤工作的女高職生也確診。