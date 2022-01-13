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大「橘」大利！東森農場應景推雲林茂谷柑　王令麟送東森幣掀搶購狂賣5萬顆

東森農場開賣雲林25A茂谷柑，雲林縣副縣長謝淑亞與小農莊素真特地北上到LIVE節目宣傳力推（圖／東森購物網提供）

▲東森購物《東森農場》嚴選雲林25A茂谷柑，在農曆春節前應景開賣，雲林縣副縣長謝淑亞特地北上到LIVE節目宣傳，把滋味香甜又有「大吉大利」寓意的橘子分享給東森購物會員朋友。左起為購物專家怡君、東森購物總經理彭鴻珷、雲林縣副縣長謝淑亞、小農莊素真。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

茂谷柑產季約在1月下旬至2月下旬，每年一到採收期，就知道農曆春節快到了，因此又被稱為「年柑」，是過年必備水果之一，去年在東森購物《東森農場》熱賣的雲林古坑25A外銷等級茂谷柑，香甜滋味就讓很多人吃過後念念不忘，今年再度開賣，雲林縣副縣長謝淑亞與小農莊素真特地北上到LIVE節目宣傳力推，一整箱足重9公斤，約42～48顆，東森價888元，東森集團總裁王令麟再送50%東森幣力挺，一開賣，立刻狂銷5萬顆。

雲林縣種植茂谷柑面積約410公頃，主要產地分佈在斗六、斗南、古坑等地區，其中古坑鄉產區最大，種植面積達220公頃，超過一半，當地茂谷柑好吃的關鍵，除了當地溫差大、濕度夠等環境條件，另一大因素來自於農民的細心栽種，不僅要幫果實塗上「防曬乳」，也就是碳酸鈣，避免曬傷，還要讓果實坐月子、洗SPA，把每一顆茂谷柑當作女王般呵護，並強調皆採草生栽培，吃起來天然又安心。

東森農場開賣雲林25A茂谷柑，雲林縣副縣長謝淑亞與小農莊素真特地北上到LIVE節目宣傳力推（圖／東森購物網提供）

▲▼茂谷柑外型討喜、汁多香甜，是過年很受歡迎的水果，送禮自用兩相宜。

東森農場開賣雲林25A茂谷柑，雲林縣副縣長謝淑亞與小農莊素真特地北上到LIVE節目宣傳力推（圖／東森購物網提供）

茂谷柑外皮薄呈金黃色，果實扁圓、飽滿，外型討喜，果肉纖維細緻、汁多甜度高，農曆年節吃上一顆，頗有大吉大利的喜氣感，是過年時送禮自用很受歡迎的水果，至於市售茂谷柑該如何挑選，謝淑亞分享，「茂谷柑甜中帶酸，且是溫柔的酸，讓人越吃越涮嘴，雲林在地內行人都會挑選25A，不僅大小適中，口感、味道、甜度、糖酸比也都是最剛好。」

東森農場特別在年前應景嚴選雲林25A茂谷柑，不僅接單現採保證新鮮，產地直送宅配到家，而且價格實惠，開賣後吸引會員搶買、回購，買氣熱烈也讓謝淑亞直說，「雲林農友很會種，住當地，吃當季，這種幸福雖然只有在地人才知道，但透過東森購物網平台把健康、福氣送給大家，把大吉大利帶回家，對於消費者、農民、公部門都是多贏。」

東森農場開賣雲林25A茂谷柑，雲林縣副縣長謝淑亞與小農莊素真特地北上到LIVE節目宣傳力推（圖／東森購物網提供）

▲謝淑亞（中）認為，透過像東森購物網這樣穩定的好平台，可以讓優質農產品更容易送到消費者手上。

第一次化身購物專家上購物台推廣在地好物，謝淑亞把握機會把美好的東西如實分享出去，她認為，雲林的農漁林牧質、量都是全國第一，透過像東森購物網這樣穩定的好平台，可以讓當地最棒、最好、最優質的農產品，更容易的送到消費者手上，吃了雲林良品後，能夠感受到滿滿的福氣、健康與幸福。

東森購物網和小農站在一起，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

東森農場 熊媽媽買菜網

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