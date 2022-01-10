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東森農場聯名料理之王新推「家常味」料理包！東森購物1／11首賣　下單再送東森幣

▲▼ 東森農場聯名料理之王新推「家常味」料理包！東森購物1／11首賣　下單再送東森幣 。（圖／東森購物提供）

▲東森農場料理之王聯名料理包推出第二代「美味家常菜冷凍料理包」，六種口味包含家傳油飯、養生四神湯、雙蔘燉雞、肉燥炒炊粉、爆香客家小炒及九層塔三杯雞，將在東森電視購物1/11(二)晚間21:00~21:40首播開賣。

消費中心／綜合報導

疫情帶動宅經濟，東森購物網2021年找來「料理之王」第一季的優秀廚師們推薦代言「東森農場料理之王料理包」，上市8個月狂賣65萬包、業績狂飆近3800萬元，成為東森自營品中，常溫調理商品的銷售冠軍。為了滿足更多消費者的味蕾，東森購物與料理之王優秀廚師們積極研發新口味，推出第二代「料理之王-美味家常菜冷凍料理包」，六種口味包含「家傳油飯」、「養生四神湯」、「雙蔘燉雞」、「肉燥炒炊粉」、「爆香客家小炒」及「九層塔三杯雞」等，東森電視購物1/11(二)晚間21:00~21:40首播開賣，6種調理包三組共18包僅賣1380元，慶祝開賣，下單還可享最高890枚東森幣回饋。

料理之王第二代料理包主打家常美味，一般人常喝的湯品自然少不了，「雙蔘燉雞」、「養生四神湯」由第二季料理之王前十強的徐哲穎研發製作，「雙蔘燉雞」特選130天養成的雲林老母雞，先燉煮12小時，再融合人蔘、黨蔘、當歸、紅棗枸杞慢火燉煮4小時，雙蔘湯汁入味清甜回甘，枸杞紅棗養生補氣，雞肉軟嫩Q彈，冬天來碗溫暖雞湯，暖胃又暖心。「養生四神湯」以傳統古法將豬肚、豬腸去腥，加以四神調味燉煮3小時至入味，蓮子鬆軟，茯苓、薏仁入口即化。

▲▼ 東森農場聯名料理之王新推「家常味」料理包！東森購物1／11首賣　下單再送東森幣 。（圖／東森購物提供）

▲「養生四神湯」以傳統古法將豬肚、豬腸去腥，加以四神調味燉煮3小時至入味，蓮子鬆軟，茯苓、薏仁入口即化。

第二季料理之王亞軍蔡至梵則推出傳統小吃「家傳油飯」、「肉燥炒米粉」，油飯嚴選台東長糯米浸泡12小時炊蒸，選用台南溫體豬肉、南投埔里香菇、智利乾魷魚、遠洋金鉤蝦，兩階段分次炊蒸使其入味，糯米粒粒分明，香Q不爛，古早味油飯香氣逼人。「肉燥炒米粉」同樣很有古早味，採用新竹日曬米粉，配料以獨家提煉的豬油來爆炒，傳統肉燥先炒再精燉，最後以古法將所有配料入鍋拌炒，使得炊粉完整吸收醬汁入味，就是完美古早味。

▲▼ 東森農場聯名料理之王新推「家常味」料理包！東森購物1／11首賣　下單再送東森幣 。（圖／東森購物提供）

▲「肉燥炒米粉」採用新竹日曬米粉，配料以獨家提煉的豬油來爆炒，傳統肉燥先炒再精燉，最後以古法入鍋拌炒，使得炊粉完整吸收醬汁入味。。

很有台灣味的「爆香客家小炒」及「九層塔三杯雞」是料理之王第一季冠軍陳首宏研發製作，五花肉要煸出自然豬油，再大火爆炒，五花肉焦香酥口，魷魚Q彈有嚼勁，豆干吸收醬汁，鹹香入味。「九層塔三杯雞」選用120天熟齡雞，雲林北港黑麻油大火爆炒，雞肉香氣四溢，連蒜頭、九層塔配料都很下飯。

▲▼ 東森農場聯名料理之王新推「家常味」料理包！東森購物1／11首賣　下單再送東森幣 。（圖／東森購物提供）

▲「九層塔三杯雞」是料理之王第一季冠軍陳首宏研發製作，選用120天熟齡雞，雲林北港黑麻油大火爆炒，雞肉香氣四溢，連蒜頭、九層塔配料都很下飯。

關懷在地農產，東森購物所推出東森農場與料理之王聯名的料理包，全面採用台灣優良的農特產品食材生產製造，強調2021年最安全、最安心、美味最滿分的料理包，共有六種口味家傳油飯、養生四神湯、雙蔘燉雞、肉燥炒炊粉、爆香客家小炒及九層塔三杯雞，可於東森購物全通路購買。
 

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東森農場料理之王家常味料理包

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