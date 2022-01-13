送禮怎麽送進心坎裡？「過年祕技學起來」網友歪樓羨：想要有會送軒尼詩的朋友

▲想要真正做到「送禮送到心坎裡」，不只要送對禮，更要說對好話！（圖／擷取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

隨著農曆春節腳步愈來愈近，還沒挑好走春禮盒的人，可得加快速度了！不過在選禮、送禮前，經驗滿滿的網友還建議，「送禮很重要，可是會說話整個就更加分」、「最厲害的說話術就是要懂得找出對方在意的點，不經意的讚美起來就對了」總歸就是，練習投其所好的觀察力，以及讓人心花朵朵開的說話藝術，如此一來，搭配精挑細選的年節限量禮盒，才能保證對方開心道謝的同時，也在心底笑得心花怒放！

然而所謂的「好聽」話，絕對不是制式的吉祥話，如果一時半刻還抓不到重點，網友推薦不如參考一下近期全球知名烈酒品牌「軒尼詩Hennessy」釋出的趣味影片，照著做就沒錯！「這部影片大推，整個把讓朋友、長輩都狂喜爆表的方法全都示範一遍，超貼心」、「影片還有外表跟內心的對照，創意很有欸，有趣啦」更有人歪樓羨慕表示，「我也想要會送軒尼詩的朋友跟學生啦！」

創意加上實用技巧滿分的影片，主要將送禮人分為「投其所好型」以及「讚不絕口型」2種。所謂投其所好型，就是先在挑選伴手禮的時候，以對方平常喜愛的酒款為送禮重點，就像是第一組要送給有收集限量癖好、同時也有品飲烈酒習慣的兄弟，自然就要以「軒尼詩V.S.O.P 2022年春節限量禮盒」為精挑首選。然而就和網友說的一樣，禮物挑對當然先暖心一半，但要真正送到好友的心坎裡，還是要費點工夫。果然「投其所好先生」一進門，就眼尖地從名車鑰匙、限量款廚具等線索，觀察出兄弟最近出手大方，加上「之前他跟我說過升職的時候會換車」，眼下看來就是升官發財的節奏！

▲懂得觀察，就是「投其所好」的重要關鍵。

深知好友平日總是客氣，果然「投其所好先生」一將限量禮盒拿出來，兄弟就說「幹嘛帶禮物啊」，此時要讓朋友開心又驚喜地收下好禮，當然就是要從「恭喜升官」為切入！果然好友心領神會地說「你這小子啊」，但他心中揚起的澎湃則是，「天啊連我低調升職，好哥們都發現啦！」完全可說踏踏實實地擊中對方的心。好友內心的海湧在發現禮盒是「軒尼詩V.S.O.P 2022年春節限量禮盒」後，波動的情緒更是湧到最高點，無論是禮盒中國式插扣、水墨畫造型的設計，整體酒感帶有的柔軟辛香料氣息與水果香氣，加上品飲後帶出深邃醇厚的尾韻，當下就讓好友決定直接開瓶，與最懂他的麻吉好好喝一杯。

▲▼軒尼詩V.S.O.P限量禮盒加上感人的心意，讓兄弟一秒澎拜起來。

至於「讚不絕口型」，不僅要懂得觀察對方近期的改變與值得被關注的舉動，更要抓準時機說出發自內心的肺腑讚美，這招對於長輩來說尤其窩心。像是影片中的「讚不絕口先生」，特別為老師、師母2位長輩挑選的禮物，就以身為白蘭地之王的「軒尼詩X.O 2022年春節限量禮盒」，用虎年與水墨畫藝術家聯名的新春禮盒設計代表他格外厚重的心意。一見到來應門的師母，「讚不絕口先生」馬上讚美了師母的新髮型，果然逗得師母在心裡大呼，花了萬元「ㄙㄟ豆」的造型終於有人看出她的美。

▲更為珍稀的「軒尼詩X.O 2022年春節限量禮盒」主打虎年與水墨畫藝術家聯名的新春設計，自然成為贈與長輩的首選。

入座後吃了幾口飯，誇獎師母廚藝後，「讚不絕口先生」看準該是送禮的時候了！馬上從禮袋緩緩拿出「軒尼詩X.O 2022年春節限量禮盒」，果然吃到盡興的老師忍不住瞇著眼睛道，「軒尼詩X.O它不但有成熟水果的香氣、緩緩勁道的刺激感，到後面還可以感受到溫潤辛香料回甘的滋味。」沉醉的表情彷彿軒尼詩X.O已經喝進嘴裡，這時貼心的「讚不絕口先生」忍不住加碼讚聲，「哇，老師你真的很了解耶！」得到學生眼神閃閃發亮的稱讚加上限量美酒禮盒，老師即便穩住表情，微笑回道「你真的是太客氣了」，但心底早就不顧形象地吶喊，「這個學生真的是太上道！太深得我心了！」

▲▼真心送上軒尼詩限量XO禮盒，讓長輩就算表面矜持，內心還是忍不住澎拜的情緒！

今年別總是和往年一樣，傻傻地用禮盒說聲「新年快樂」就代表給收禮人的祝賀。既然都懂得善用行家眼光，分別以「軒尼詩V.S.O.P 2022年春節限量禮盒」、「軒尼詩X.O 2022年春節限量禮盒」擄獲對方的心，別忘了一併再將影片傳達的重點撇步學起來，無論是與兄弟加溫麻吉情誼，或是以恭敬的態度祝賀老師來年順利，單就靠軒尼詩2款限量禮盒，加上自己觀察入微的機智反應，絕對要讓收禮人暖心記住一整年，每每打開瓶蓋啜飲美酒，都會在飄香四溢的氤氳酒香中想起有你、有軒尼詩的每一刻。