小編突擊！討論度超高的沙發讓主播宅在家不想出門！

▲即新聞小編小孟和阿肥突襲甜心主播呂佳宜的家中尋找「神秘法寶」。（影／ETtoday）



消費中心／綜合報導

過年要到了，即新聞小編小孟收到線報指出「有位甜心主播最近剛入手一個很厲害的法寶，因為它，都讓她不想出門了」，即新聞小編阿肥驚問「主播越來越宅了嗎？！」到底是什麼「神秘法寶」？即新聞小編小孟和阿肥特別突襲甜心主播呂佳宜的家中尋找答案。

▲甜心主播呂佳宜最近剛入手一個很厲害的法寶，讓她面露幸福笑容。（圖／翻攝影片，下同）

▲即新聞小編小孟和阿肥特別突襲甜心主播呂佳宜的家中尋找答案。

一進入主播家讓兩位小編好興奮，家中不但很美聞起來還香香的，小編阿肥沈浸在香氣中差點忘了這趟的目的，小編小孟直接開口問主播呂佳宜「聽說你有一個讓妳不想出門的法寶？」主播呂佳宜大方回答「既然你們都知道，那我們來玩個遊戲，限時3分鐘猜猜這個法寶在哪裡」，兩位小編在客廳翻箱倒櫃，都找不到，兩個小編輸了遊戲氣得在現場拌嘴，主播呂佳宜趕緊緩頰「你們找得很辛苦，我來公佈答案，就是我現在坐的新沙發」。

▲主播的新歡是現在最夯、討論度很高的單人沙發「OSIM沙發小天后」。

原來主播的新歡是這款現在最夯、討論度很高的單人沙發「OSIM沙發小天后」！沙發設計及色調融入了主播家的家具難怪很難找到，現在很多人的家中空間都很小，主播呂佳宜很喜歡它外型夠美、體積不會非常大的特點，加上這台的椅背可以調整，讓腰背更有所支撐，「坐姿蠻符合我的人體工學，所以我超喜歡它的，有了這張椅子後就不想出門」，主播呂佳宜說「我現在在這個沙發上做超多事情，像是看書啊，在這裡悠閒的喝杯咖啡，或者是上班回來後直接躺在這邊超舒服！」

▲沙發小天后椅背可以調整，讓腰背更有所支撐，久坐舒適！







▲主播呂佳宜在這個沙發上做超多事情，不管是看書、喝咖啡等，有了這張椅子後就不想出門了。

這張「沙發小天后」同時也是一台可以全身按摩的按摩椅，並結合手機操作「我只要一鍵按Play，它就可以開始幫我按摩了，還可以切換不同的按摩模式！一邊示範主播的表情也漸漸放鬆，小孟笑問「我覺得你好像快睡著了」，按摩功能也大升級，搭載OSIM的專利V手按摩科技，這個科技原本只有大的按摩椅才有，但是「沙發小天后」也有如同真人師傅專業級的按摩手法，主播呂佳宜邊按摩邊介紹，整個人看起來充滿幸福洋溢的笑容。

▲透過手機App一鍵調整座椅模式、啟動按摩，還可調整按摩強度、位置。

▲這張「沙發小天后」同時也是一台可以全身按摩的按摩椅。



不只是一張沙發，還有多種變化！可以按摩，也可以變成躺椅！主播呂佳宜說，而且手機App中還有按摩程式可以下載，不定時體驗到最新的按摩手法，接著小編阿肥及小編小孟趁機體驗「免疫提升按摩」，小孟忍不住說「我現在整個覺得我在按摩館，真的很像師傅在抓捏」，兩個小編體驗後都不想離開，想一起住在主播家。

▲沙發上方還有藍牙音響可以邊按邊聽音樂。

▲小巧多功能的沙發，讓居家空間質感大提升。

現在居家空間小，家具的功能性就要越多才行，有些人會選擇小型按摩椅，但是當沙發久坐就不太適合，OSIM沙發小天后不但外型美，只要一個單人椅的空間就可以當沙發及按摩椅，比一般沙發功能多且實用，小編們擔心好沙發的價格應該不便宜，主播呂佳宜說「3年換算下來一天不到50元，全家都可以用功能又多，好沙發又會按摩，我覺得CP值很高」，趁著過年前除舊佈新時添購，換張好沙發，讓居家的生活享受升級吧！

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