戀上小娘娘按摩女！豪撒200萬竟換來「只是敷衍」　董A心碎了

▲台中男子2年來花在按摩女逾2百萬，結果竟換來一句「只是敷衍」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一家工程行的66歲男老闆，2年前到「小娘娘養生館」按摩，結識45歲的陳姓按摩女，男子1周上門消費3次，2人以老公、老婆互稱，還多次外出旅遊，2年來花在陳女身上逾2百萬元，不料雙方情慾對話被老闆娘葉姓女子發現，葉女憤而求償百萬元，陳女辯稱，不知道客人的婚姻狀況，與客人的互動全是敷衍舉措，只是吸引再度消費，台中地院認為陳女侵害葉女配偶權，判賠15萬元。

判決書表示，工程行老闆2年前去小娘娘按摩，認識陳女，2人都以老公、老婆互稱，老闆每周去店裡消費3次，每次花費8000元至9000元，2人還到溪頭、車埕、水里、高雄出遊約3、4次，該老闆雖然也到過其他養生館消費，但僅與陳女互以老公、老婆相稱，足見異於與其他養生館小姐間之情愫。

判決書還揭露葉夫和陳女曖昧對話：

葉夫：老公只問妳有買晚餐回家吃，陳女：我吃老公吃飽了；葉夫：老婆在那裡，陳女：我在台中、要我去找你嗎，葉夫：對阿，陳女：好、我馬上去找你、上高速公路了，葉夫：老婆對不起、早知道就請假就好了，陳女：老公真的沒有關系啦、我一點也沒有生氣、你不用道歉」；葉夫：我是真的好想跟老婆在一起，老公好想老婆妳，陳女：恩、我也好想你。

葉夫和陳女對於對話內容並未否認，但陳女辯稱，她擔任按摩人員，提供客人指壓按摩、伴唱等服務，為了吸引客人消費，都會與客人積極互動，但不會探詢客人隱私或婚姻狀況，若遇有客人示好之舉亦會隱忍配合，和葉夫之間的互動，僅為迎合所做出的敷衍舉措，希望葉夫能持續來店消費，況且葉夫所花費金錢全由養生館收取，與她無關。

法官認為，葉夫和陳女都是年逾40歲之成年人，社會歷練甚久，對於男女交友分際自應有所認知，陳女雖辯稱不會探詢客人之婚姻狀態等語，然2人結識期間，很難相信葉夫從未向陳女透露婚姻狀態或與陳女傾訴家庭狀況情事。

葉女雖然無法證明2人有通姦行為，但葉夫和陳女如男女朋友交往之友好，毫不避諱出遊同行，已對結褵數十載的葉女和先生之婚姻生活產生嚴重衝擊及破壞，侵害葉女之配偶權及其身分法益，因此判處陳女須賠償葉女精神慰撫金15萬元。