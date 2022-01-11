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快訊／宜蘭某國中爆病毒性腸胃炎群聚　同班級8人頭痛腹瀉就醫

▲宜蘭衛生局經調查，11日9國中生不適，是因病毒所引起的腸胃炎群聚事件。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭衛生局經調查，11日9國中生不適，是因病毒所引起的腸胃炎群聚事件。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

11日宜蘭縣某國中發生學生腸胃不適事件，宜蘭衛生局表示，經了解到目前為止，總共有9位學生有不適的現象，其中，8人就醫。初步的疫調顯示，他們都沒有共同的食物暴露源，因此可能是病毒所引起的腸胃炎群聚事件。

宜蘭衛生局指出，經調查宜蘭某國中學生發生腸胃不適事件的這9位學生，並非都在同一家早餐店用餐，有的在家中用餐，有的是在別的早餐店用餐。其中有3、4位學生在11日上午，就出現頭痛等身體不舒服的狀況；目前瞭解，送醫院有5位、送診所有3位，初步診斷為腸胃炎。

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以流行病學考量，由於學生們並沒有共同的食品暴露源，再加上考量這些學生都在同一個班級，而且目前也是病毒性腸胃炎的高峰期，因此可能是病毒所引起的腸胃炎群聚事件。

宜蘭衛生局說，近期為病毒性腸胃炎的好發季節，而手部衛生是預防病毒性腸胃炎最經濟、有效且易行的方式。提醒民眾如廁後、進食或準備食物前務必以肥皂洗手；民眾如出現病毒性腸胃炎等疑似症狀應佩戴口罩，儘速就醫並在家休息，以避免傳染給他人，另需注意補充水分、電解質及營養。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查詢或撥打免付費防疫專線1922或宜縣防疫專線03-9357011洽詢。

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