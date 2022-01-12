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社會 社會焦點 保障人權

借名給家人買車卻收千張罰單　超衰男欠51萬！賣手作麵包償還　

▲▼ 士林執行署新聞稿。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲簡姓義務人因借名給信用不好的家人，共計1380件罰緩滯欠共510590元罰緩，他只好做麵包分期還款。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市簡姓麵包師傅，因借名給信用不佳的家人買車，因而積欠闖紅燈、違規停車、及未繳ETC通行費罰鍰等共計1380件，合計滯欠51萬餘元，導致他必須償還，但士林執行署指出，「授人以魚，不如授人以漁」，於是將「釣竿」給簡男，也讓他在「123全國聯合拍賣會」上，成功賣他的麵包，將進帳金額全數繳納欠費及罰緩。

簡姓麵包師傅於去年30日到士林分署報告，他委婉提到自己會累積如此高額欠費及罰鍰，是因為父親及哥哥信用不好，借用他的名義買車，又向銀行設定車貸，父親及其哥都在工地工作，經濟狀況也不好，接到繳費單及罰單都隨手一扔不去繳費，自己的工作也不穩定，當過保全、業務，現在在五堵火車站附近的一家麵包店學做麵包兼賣麵包，一個月薪資才2萬多元，懇求執行人員可以讓他分期繳納欠款。

▼簡姓義務人發揮所長，成功將手作麵包銷售一空，進帳的錢也全數繳納。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林執行署新聞稿。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署執行人員體恤他經濟困頓及欠款原因，除了協助他辦理分期以外，也積極鼓勵他發揮烘焙專長，並同意他將製作的糕點帶到士林分署本月4日舉辦的「123全國聯合拍賣日」銷售。當天不到半小時，他手作的鳳梨酥、銅鑼燒等在拍賣會場中一掃而空，進帳4680元。

剩下的欠款，簡姓義務人也在當天辦妥分期繳納相關程序，士林分署同意他從本月6日每月分期繳納1萬4千元並在他同意下願供6千元左右的糕點麵包到士林分署進行變賣。

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