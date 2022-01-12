快訊／本土+4！今增境外暴增92例「再創史上新高」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土境外兩頭燒！中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增4例本土個案，當中3例與桃園本土疫情相關，另增92起境外移入，創下疫情以來單日境外病例新高紀錄。

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增96例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及92例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲。

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▲1/12新增個案。（圖／指揮中心提供）



桃園染疫情況延燒，從桃園機場清潔員開始，到後來手推車工作員確診，當中案17473與其居服員（案17472）妻子關連個案持續擴大，包含照顧案家、兒子安親班家庭、友人工作電子廠都有確診，今天又有新增一條線。根據指揮中心資料，今增4例本土有3例與桃園相關，都是居服員（案17472）同場域活動接觸者。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、27例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(34例)、越南、澳大利亞及菲律賓(各4例)、阿拉伯聯合大公國(2例)、德國、法國及英國(各1例)移入；另41例調查中。入境日介於去(2021)年12月28日至今(2022)年1月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,164,612例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,145,758例排除)，其中17,559例確診，分別為2,854例境外移入，14,651例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。