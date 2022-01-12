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龐建國墜樓亡　許崑源愛女憶亡父：祂變成天使守護我

▲▼許崑源、許采蓁。（合成圖／ETtoday資料照、許采蓁臉書）

▲許崑源、許采蓁。（合成圖／ETtoday資料照、許采蓁臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨前立委龐建國11日墜樓身亡，享壽68歲，他生前幾個小時曾在LINE群組表達「不公不義的台灣，我生不如死」，引發外界聯想到高雄市前議長許崑源。許崑源的女兒許采蓁則表示，「我知道祂已經變成天使守護在我身邊」。

國民黨籍前高雄議長許崑源，在2020年6月6日韓國瑜確定被罷免的當晚，晚間8時45分從住家17樓墜樓身亡，享壽63歲，高雄地檢署認定許崑源是自殺。

龐建國墜樓身亡後，許多人立刻聯想到同樣在選後、住家墜樓身亡的許崑源。許崑源的女兒許采蓁11日深夜在臉書表示，「謝謝今天好多關心我的朋友傳訊息給我，要我不要看電視。我沒事，我很好，我知道祂已經變成天使守護在我身邊。」

許多政治人物與朋友看完許采蓁憶父文後，紛紛在貼文下方留言，為許采蓁加油打氣。有國民黨最美發言人、北漂最美主持人的李明璇表示「給妳大大的擁抱加油」、國民黨立委李貴敏表示「加油！所有關心你的人都在」、高雄市議員李雅靜和議員鄭安秝都留言「加油」。其他網友和朋友表示「是呀，最帥最有義氣的天使」、「議長是我們的驕傲，而您則是議長的驕傲」。

龐建國11日上午7時許，被鄰居發現墜樓於台北市內湖區住家的社區大樓中庭，明顯死亡。鄰居趕緊打電話報警，救護人員到場，警方逐戶詢問。龐建國的妻子、資深主播邱秀珍正是被警察按門鈴才得知丈夫身亡的噩耗，當下情緒相當激動。

龐建國身亡前3小時，在數個群組留下「不公不義的台灣，我生不如死」，甚至還在5分鐘內於單一群組中連續說了3次，雖然群組中其他成員見狀紛紛予以安慰、鼓勵，但最終仍在龐建國上午7點時墜樓。

檢警於12日上午相驗龐建國遺體，認定龐建國是從高處墜落，導致多重性外傷，並排除有外力介入，並將遺體發還家屬。邱秀珍一身黑現身殯儀館，面對媒體訪問則不發一語，也對死因沒意見。

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