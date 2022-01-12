專家估「Omicron恐釀2月大爆發」！籲第3劑應每日打20萬人

▲陳秀熙警告，若不盡速施打疫苗，台灣最早恐於2月進入大型社區感染。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣逐漸出現第一線人員確診案例，開始有群聚感染現象。台大公衛團隊分析，主要還是疫苗保護力失效的問題，尤其碰上傳染力極強的Omicron，若不依每日20萬劑的速度施打第三劑疫苗，國內最快恐於2月爆發大型社區感染。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今（12）日率領團隊直播指出，國際確診案例現在之所以快速攀升，主要是因疫苗兩劑保護力已然失效。同樣狀況也發生在台灣，他解釋，早期台灣高危險族群皆施打AZ疫苗，但因疫苗打得早，經過三個月後便失效、不再具有免疫保護力，這也解釋為何近期不斷爆發機場人員及防疫旅館人員確診事件。

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「施打速度越快，越能控制」，團隊針對加強劑施打速率進行預測，若每天 20 萬劑，流行將在二月初受到控制；如果每天打15萬劑，則要延到3月初才受控；但若施打速率僅每天10萬，流行將會持續；更甚者每天5萬劑，疫情將無法控制。

陳秀熙也指出，台灣至今沒有像國外發生大型群聚感染，主要是因為國內莫德納疫苗施打期程較晚，防護力還在。雖然莫德納所需加強第三劑的比例未像AZ一樣急迫，但他呼籲，還是要盡快施打第三劑。

團隊亦提出國際案例佐證，疫苗混打對新型變異株有較高的防護力。若施打兩劑AZ，則第三劑可施打BNT、莫德納 Novavax或高端；若前2劑打莫德納，第3劑可打莫德納、BNT、AZ、Novavax或高端；前2劑打BNT者，則建議第3劑打莫德納、AZ、Novavax或高端。

最後，陳秀熙警告，Omicron傳染力極強，在未打到第三劑之前，一定要以二級警戒為基礎，加上密集的機場及居家檢測。同時，個人防疫包括戴口罩、維持社交距離等也務必遵守，以達NPI（非藥物介入措施）最高效益。