美女醫3點分析「力挺蕾神」　轟腦粉把王力宏當白馬王子：不噁心嗎

▲王力宏又被李靚蕾爆料。（圖／翻攝王力宏、李靚蕾IG）



記者黃可昀／綜合報導

李靚蕾深夜PO文控訴，王力宏說要來看小孩，卻不顧反對帶著3名陌生男子企圖闖入，並要求拔掉家中監視器，消息曝光再度掀起討論。這次有不少人站在王力宏這邊，質疑「蕾神也絕非善類」，對此美女醫師吳欣岱提出3點看法，「光是這幾點我就想不到任何理由不站在女方這邊」。

吳欣岱在臉書表示，依照她對社會輿論的觀察，一件事無論對錯，當風向大多往同一邊倒的時候，少數人會想要提出「不一樣的觀點」來平衡，或是用自己過往經驗，來證明「看起來很可憐的人實際一定有可恨之處」，因此有不少聲音指出，王力宏會落得今天這個局面，前妻李靚蕾一定也有做錯的地方，兩人都有不對。

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▲美女醫認為李靚蕾的聲明更有說服力。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）



吳欣岱認為，先不論沒有證據的推論，單從兩方的聲明可看出3點，第一點是李靚蕾邏輯清楚，面對質疑游刃有餘；王力宏則是傾向訴諸情感，以及性別刻板印象背後的影射。第二點是婚後出軌事實確實存在。第三點則是陪伴孩子的時間明顯女方大於男方。

她覺得光從這3點就值得力挺女方，「但也同時覺得哀傷，婚姻破裂後需要靠尋求社會輿論的支持來角力」。不少粉絲感嘆李靚蕾把王力宏毀了，吳欣岱反批「她如果講的都是實話，毀了他的是他自己好嗎？反而是周圍一堆人順著白馬王子人設演偶像劇，不噁心嗎？」