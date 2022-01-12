台中今晚全市抓酒駕！655警力晚間6點出動　吃薑母鴨別騎車開車

▲台中警方主動預告，晚間6點起出動655警力全市抓酒駕。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

這幾天天氣轉冷，民眾常相約食用薑母鴨、燒酒雞等含酒精料理禦寒，台中警方擔心又有民眾酒後駕車，危及無辜民眾安全，預告今晚6點起將動用655名警力在全市各重要路段實施路邊臨檢酒駕，主動告知是希望民眾酒後別開車。

台中警察局持續辦理從2021年12月1日至2022年2月28日為期3個月的「掃除醉犯」防制酒後駕車專案勤務，以機動全面巡守方式執行攔檢外，每個月不定時規劃數次全市取締酒駕，展現警方「酒駕零容忍」執法決心。

警方規劃今晚6點起在重要路段實施路邊臨檢，責由15個警分局、交通大隊、保安大隊，各自安排時間地點進行，並且針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」及「善用大眾運輸工具」等防範措施，鼓勵業者主動提醒與制止，從源頭斷絕酒駕。

交通警察大隊大隊長陳松寅表示，酒後駕車行為是馬路上的不定時炸彈，影響民眾生命、財產之危害甚鉅，取締酒駕一直是警方持續性重點工作，尤其春節連假將近，為了與家人、朋友團聚，提醒民眾切勿心存僥倖以身試法，才能平平安安返家度過美好假期。