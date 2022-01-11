長榮航空又傳空服員染疫！機上飲食風險高　工會籲供餐再簡化

▲長榮航空今天再傳出一名機組員確診。示意圖，非事件當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

10日指揮中心證實兩名長榮航空機師自美國返台後確診，今天（1/11）再傳出一名長榮航空空服員染疫，知情人士表示，該名空服員一樣是執飛美國航班，消息昨天晚上消息就已經在相關群組內傳遞。

長榮航空今天再傳出一名空服員確診，知情人士表示，昨天晚上就有聽聞該消息，部分群組內也有討論。該名感染的空服員也是於飛美國的航班上執勤，加上昨日兩名確診機師也曾飛美國，可見飛美國的風險真的不容小覷。但詳細情況仍由指揮中心公布。

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桃園市空服員職業工會則表示，現在境外個案一直移入，加上臨近過年期間海外返台的班機載客率高，過去考量到疫情，國內出發的班機，和國外返台的班機機上供餐方式不一樣，是有鑒於國外疫情較嚴重，因此當時減少部分如甜點、酒類等餐食，希望藉此降低民眾在機上脫口罩飲食、和空服員互動的機率。

但工會也說，目前自國內出發和自國外返台的班機共餐方式一樣，也是機組員目前比較擔心的地方。希望國外回台的航班幾上供餐應再簡化，加上最近幾次機組員染疫多曾執飛美國航線，尤其盼能針對美國航班進行簡化。

長榮航空回應，該案由中央流行疫情指揮中心為準。