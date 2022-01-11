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【廣編】加倍佳＆曼陀珠推四款「海外超夯糖果新品」 驚喜迎新年、全台便利超商限量販售中

▲▼加倍佳,曼陀珠,軟糖,新品,限量,便利超商。（圖／加倍佳提供）

▲加倍佳&曼陀珠推出四款海外超夯糖果新品，限量販售中，要用歡樂療癒大小朋友的心。

圖、文／加倍佳提供

大家熟悉的棒棒糖品牌加倍佳，近幾年開始推出軟糖系列，主打繽紛色彩、奇特造型吸引大家的目光，更以Q彈嚼勁的口感廣受喜愛。去年持續推出更多軟糖選擇，包含不久前才剛上市的「霓彩造型酸甜軟糖」以及草莓口味「怦然心動軟糖」；這次則是將國外大小朋友都喜愛的「長條酸甜軟糖」和「可樂造型酸甜軟糖」呈現全新口味給台灣消費者。

新上市的「長條酸甜軟糖」共有「可樂」和「草莓」二種口味，外層裹著酸甜糖粉加上Q彈口感，同時感受可樂的氣泡感以及草莓的香甜濃郁，撕開入口更fun、更有趣！用喝的不夠，還想用嚼的品嚐可樂？「可樂造型酸甜軟糖」以擬真的可樂瓶造型配上酸甜糖粉，入口即感受到逼逼啵啵的十足氣泡感，兩款軟糖新品萌度翻倍，拿在手裡心情也跟著fun轉起來。

另外，繼上一款日本限定口味麝香葡萄之後，曼陀珠聽到消費者的呼喊，一次引進兩款日本限定口味「曼陀珠可樂檸檬口味」以及「曼陀珠蘋果口味」。熟悉的皮脆心軟糖珠，口味以及包裝奢華升級，讓人在台還是有偽出國的感覺！想像一下咬一顆「曼陀珠蘋果口味」糖珠，甜蜜滋味散發淡雅的紅蘋果香氣，彷彿走到日本的便利商店，感受到在地蘋果汁的香甜；還有在日本人氣旺的可樂口味，這次加入檸檬滋味，爽口又特別的「曼陀珠檸檬可樂口味」最適合不僅要一點甜蜜還要一點驚奇的人，曼陀珠讓你瞬轉好新情！午後總是要來杯飲料、心情鬱悶想要咀嚼什麼來集中注意力，但每次在便利商店糖果區猶豫不決，現在曼陀珠以及加倍佳的四款新品等著你來嘗鮮。

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