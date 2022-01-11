歐盟監測機構：過去7年創「全球史上最高溫」紀錄

▲加拿大西岸去年熱浪來襲，卑詩省飆到攝氏46度。（圖／路透）



文／中央社巴黎10日綜合外電報導

歐盟氣候監測機構今天指出，過去7年是全球有紀錄以來最熱的7年，氣溫遙遙領先過往紀錄；這個機構並對急速上升的大氣中甲烷濃度發出警告。

《法新社》報導，世界各國近年來受到與全球暖化有關的極端天災持續侵擾，澳洲和西伯利亞遭到破紀錄野火燎原，北美出現千年一遇的熱浪，亞洲、非洲、美國和歐洲都經歷暴雨帶來的嚴重水患。

歐盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service，C3S）在最新的年度評估報告中證實，從2015年到2021年，是全球氣溫最高的連續7年。報告發現，去年是自19世紀中期有紀錄以來，氣溫第5高的一年，比2015和2018年要溫暖許多。

▲儘管2021年為反聖嬰年，照理說會有自然冷卻效應，卻仍測得氣溫上升的結果。（圖／達志影像／美聯社）



C3S指出，2021年的年平均氣溫比1850年到1900年測得的工業革命前氣溫上升攝氏1.1至1.2度。儘管2021年是反聖嬰年（La Nina），照理說會有自然的冷卻效應，但仍測得氣溫上升的結果。整體而言，C3S發現過去7年「是全球有紀錄以來最熱的7年，遙遙領先過往紀錄」。

哥白尼氣候變化服務的負責人布諾坦普（Carlo Buontempo ）說，2021年又是有著極端氣溫的一年，歐洲出現史上最熱的夏天，地中海地區受熱浪侵襲，更不用提北美洲出現的史無前例高溫。

C3S同時監測大氣中溫室氣體二氧化碳與甲烷的濃度，同樣發現這兩種氣體的濃度持續上升，沒有放緩跡象。甲烷的濃度尤其出現顯著上升，年度紀錄為1876ppb（ppb為濃度單位，指10億分之一）。2020與2021年分別躍升14.6ppb與16.3ppb，是過去17年平均上升速度的2倍多。但C3S表示，許多人為與自然因素都可能導致大氣中甲烷濃度上升，因此難以斷定為何出現顯著增長。

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