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6個月沒領到薪水！阿富汗駐中國大使離職走人　「帳戶只留10萬美元」

文／中央社

阿富汗駐中國大使卡姆（Javid Ahmad Qaem）今天公布留給塔利班政權所派接任者的辭職信後走人，他透露，使館員工已數月未領到薪資，僅剩一個接待員接聽電話。

卡姆在推特（Twitter）上詳細描述了在去年8月塔利班（Taliban）重掌阿富汗後，他必須從大使館的銀行帳戶提取現金來支付工作人員的薪資。

卡姆在推特上發布的信件寫道：「由於過去6個月我們沒有收到來自喀布爾的薪水，我們外交人員指派了一個委員會來解決財務問題。」這封信標註日期為1月1日，但他今天才發布到社群媒體。

卡姆仍為他的繼任者留了一些資金，「截至今天，即2022年1月1日，帳戶中還剩下大約10萬美元」。卡姆未說明接下來他將去何方。

阿富汗在許多國家的大使館處於不確定接下來會發生何事的困境，營運這些使館的人員仍效忠於被塔利班推翻的獲西方支持政府。

卡姆寫道，自從喀布爾失守，幾名阿富汗外交官已拋棄了他們在北京的職務，他並在推文中稱自己的辭職是「光榮職責的告終」。 信中寫道：「我相信，當新任命的沙達特先生（Sadaat）抵達北京時，不會再有其他外交官了。」他並補充說，中國對此已「充分知情」。
 

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