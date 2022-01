6個月沒領到薪水！阿富汗駐中國大使離職走人　「帳戶只留10萬美元」

文/中央社

阿富汗駐中國大使卡姆(Javid Ahmad Qaem)今天公布留給塔利班政權所派接任者的辭職信後走人,他透露,使館員工已數月未領到薪資,僅剩一個接待員接聽電話。

卡姆在推特(Twitter)上詳細描述了在去年8月塔利班(Taliban)重掌阿富汗後,他必須從大使館的銀行帳戶提取現金來支付工作人員的薪資。

卡姆在推特上發布的信件寫道:「由於過去6個月我們沒有收到來自喀布爾的薪水,我們外交人員指派了一個委員會來解決財務問題。」這封信標註日期為1月1日,但他今天才發布到社群媒體。

卡姆仍為他的繼任者留了一些資金,「截至今天,即2022年1月1日,帳戶中還剩下大約10萬美元」。卡姆未說明接下來他將去何方。

阿富汗在許多國家的大使館處於不確定接下來會發生何事的困境,營運這些使館的人員仍效忠於被塔利班推翻的獲西方支持政府。

卡姆寫道,自從喀布爾失守,幾名阿富汗外交官已拋棄了他們在北京的職務,他並在推文中稱自己的辭職是「光榮職責的告終」。 信中寫道:「我相信,當新任命的沙達特先生(Sadaat)抵達北京時,不會再有其他外交官了。」他並補充說,中國對此已「充分知情」。



