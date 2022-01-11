獨子意外亡留200萬債！6旬婦「洗碗10年」還錢：我說話算數

▲婦人為了幫過世的兒子還債，當了10年洗碗工。（圖／翻攝自《荔枝新聞》）

圖文／CTWANT

江蘇省如皋市一名60多歲的叢姓婦人，其子因為創業過程中積欠債務，之後又不幸意外身亡。而叢姓婦人為了償還兒子積欠的債務，不惜外出打工、餐廳洗碗，花了整整10年的時間，幫已經過世的兒子清償全部的債務，消息曝光後，引起不少網友的熱烈討論。

根據《網易新聞》報導指出，叢姓婦人的兒子曾經開設一家服飾公司，沒想到在2011年時，叢姓婦人的兒子因為遭遇車禍不幸身亡。事後也才得知，兒子在創業的過程中，包含廠商款項與積欠的薪資，總共欠下人民幣50多萬元（折合新台幣約220萬元）的債務。而叢姓婦人在與丈夫商量之後，決定外出工作，幫兒子償還這筆債務。

沒想到，當夫妻倆開始工作的時候，2016年時，叢姓婦人的丈夫也遭遇車禍，不幸身亡。最後這筆債務全部落在叢姓婦人身上，她為了增加收入，每天都到餐廳打工、洗碗。花了將近10年的時間，近期才終於把兒子所積欠的債務都還清。

▲婦人為了增加收入，最多每天要洗近1千個碗。（圖／翻攝自《荔枝新聞》）

叢姓婦人受訪時，吐露還債的心路歷程，她表示，當時債主找上門時，自己才60多歲，認為自己還能工作，所以決定承擔責任，「我也跟他們（債主）說過了，你們不要擔心，我只是慢慢來，你們都來要我也還不起，有錢了就還給你們，我說話算數的」。叢姓婦人也很感慨，沒想到整個過程卻花了10年之久，但好在債主也願意慢慢等待，這才讓叢姓婦人有充足的時間打工還錢。

如今無債一身輕的叢姓婦人將所有心思都放在孫子身上，並且持續在做原本的洗碗工作。新聞曝光後，網友們都感到相當佩服，紛紛留言：「希望下輩子奶奶幸福美滿」、「向老奶奶致敬，令人欽佩」、「心疼奶奶，願她身體健康」、「這麼好的人為什麼這麼慘」、「老人家太不容易了」。

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