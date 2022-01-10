柯文哲宣布一周10個不明感染源停止內用　超過200重啟防疫專責旅館

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）



記者黃巈禾／台北報導

桃機群聚案累計25人染疫。有醫師認為，現階段的防疫重點是決戰社區，加強篩檢防堵下一波疫情，一旦桃園的疫情明顯擴散至雙北社區，到時北北桃可能要先行升至三級警戒。對於北市是否升為三級，台北市長柯文哲10日表示，若北市一個星期有10個不明感染源案例，停止內用，若桃園沒守住，社區感染擴散出去，台北案例超過200個，則重啟防疫專責旅館。

柯文哲表示，今天早上有把台北市防疫量能整理一遍，既然有經過5月那場大規模感染，到什麼程度、到哪一級都有標準，如果要到停止內用，一個星期有10個不明感染源的案例，還沒達到之前，就是二級逐漸加深，現在餐廳可以吃飯，不可以逐桌敬酒，這都是微調、加嚴。

柯文哲指出，現在有好消息也有壞消息，好消息是全世界疫情爆發，一天就有260萬新增案例，好處是死亡人數也是一樣，代表病毒殺傷力沒那麼大，也有人說這是上帝的疫苗，至少台北市，看最後報表，台北市境內醫院確診有170幾個，沒有一個有插管，大部分都是輕症。

柯文哲提到，如果病例只有入境，還有不小心突破攔得下來，如果台北市案例壓在200個以內就放在醫院處理，萬一桃園沒守住，社區感染散出去，超過200個的話，「我可能會防疫專責旅館會重開」，因為從數字上看起來，這些確診案例不是重症，不想擺在醫院裡，會把醫療擊垮，因此，200個以內放醫院，超過200個重啟防疫專責旅館，把輕症移到防疫專責旅館，因為5月已經有經驗，就那樣處理，既然大部分民眾打過疫苗，就算突破感染，死亡率也不高，且戰且走，人活在世界，不必太緊張，這樣日子怎麼過。

柯文哲還說，北市打疫苗一定沒問題，全心全力一天要打4、5萬沒問題，問題是醫院還有其他病人要照顧，不可能下令醫院全力來打疫苗，「原來那些要治療的病人怎麼辦，疝氣不開還可以拖一下、急性膽囊炎、癌症不開這有道理嗎？」還是想辦法讓醫院注射疫苗量提升，但要有效率提升，兩百個以內還是放醫院，超過兩百個要開防疫專責旅館，不能讓那些輕症患者住院把醫院整垮掉，這是醫療體系量能有效使用的概念。