桃機疫情延燒校園　桃園2國小期中考取消停課到寒假

記者楊淑媛／桃園報導

桃機手推車員家庭群聚，延燒到桃園校園！市長鄭文燦10日在市府防疫專案會議中表示，9日確診的桃機行李手推車員和照服員夫婦，由於Ct值低，傳播威力大，市府即日起實校園防疫加強版規範，因有學生確診的中壢區2所國小停課14天到寒假，1國中也在今天停課1天；停課期間教育局將協助改採線上教學方式，停課不停學。

▲桃機疫情延燒到校園，市長鄭文燦宣布校園防疫加強版規範。（圖／市府資料照）



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▲桃園2國小停課不停學。（圖／翻攝教育局網站）

教育局表示：家長因工作因素無法照顧孩子，孩子仍可於正常上課時間內到校，學校老師會予以協助，而桃園各國中小學今年是在1月21日起放寒假到2月10日示，因有學生確診自今天起停課14天的學校，在停課期間說明如下：

1. 停課不停學，停課期間，教職員工除經通報須進行隔離外，均正常上班，故請依照老師原定課表以線上同步或自主學習的方式進行學習，線上教學為正式課程，寒假期間不另行補課為原則。

2. 停課14天學校，期間適逢第二次定期考查，原定紙筆考試取消，改以平時多元評量成績替之。

3. 密切接觸者經衛生單位通知採檢及進行居家隔離 14 天；其餘停課師生為自主健康管理。

4. 有關居隔相關問題，可逕洽衛生局防疫專線 0800-033-355 或 1999 市民諮詢服務熱線。

5. 若家長與孩子有線上學習的相關問題，都請個別聯繫老師，除居家隔離學生須留在家中不外出，家長因工作因素無法照顧孩子，孩子仍可於正常上課時間內到校，學校老師都將會予以協助。

6. 如孩子有身體不適情況應立即就醫，若醫生檢查結果與疫情相關，請家長立即與導師聯繫通知學校，並請小朋友在家做好居家健康自主管理。因疫情多變，請家長與老師保持聯繫，並留意學校網頁上最新消息。

7. 請家長協助或叮嚀孩子每天到學校網頁的「線上學習專區」內查看貴班相關學習進度的公告，並能關心孩子完成學習或作業的狀況。

教育局表示，為穩定孩子受疫情衝擊所帶來的身心影響，家長們可做的是：

勤洗手：防疫期間請提醒孩子多洗手，如近期孩子有身體不適的症狀，請尋求正確的醫療管道治療，並通報學校。

戴口罩：停課期間學校教職員工以到校為原則。因應疫情警戒，防疫期間如果家長和孩子有必要外出，務必配戴口罩。