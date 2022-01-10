快訊／入境旅客明起於空側進行PCR落地採檢　陽性直接後送

▲蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌10日上午召開擴大防疫會議，疫情指揮中心在會中報告指出，機場針對長程航班入境旅客，擬自明（11）日起在空側進行快速PCR落地採檢，若採檢陽性者將在空側直接進行後送，採檢陰性者始能進入陸側進行入關作業，以預先阻隔更多確診者。

指揮中心在會中指出，全球疫情持續快速上升，除歐美國家外，其他地區國家之病例數亦快速增加，預期疫情將持續上升；國內發生桃園機場相關疫情，社區疫情傳播風險上升，雖整體疫情尚在可控程度，惟境外移入病例數增加，需嚴守邊境，再提升疫苗覆蓋率，加強通報及採檢措施，落實實聯制與高風險場域管理，並加速醫療整備。

在疫苗施打方面，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為80.25%，第二劑為70.86%，基礎加強劑0.06%，追加劑為1.33%，共已施打約3,567萬人次，其中12-17歲已接種第二劑之部分，截至8日，約為74.9萬人次，年齡層戶籍人口接種率為63.3%。對此，為了讓全民順利接種第三劑，除了與地方政府合作重啟施打站，近日也將更新Covid-19中央公費疫苗預約平台的系統，於適當時機重啟。

在機場的防疫升級工作上，指揮中心表示，有關桃園機場群聚感染事件，除第一波已匡列採檢部份外，近兩日更擴大篩檢8800餘人，確診病例數和確診的接觸足跡都尚在可掌控中；而有關機場清潔人員、保全人員以及防疫車隊的相關防疫作業流程都已進行調整，目前亦有「護理台灣隊」協助確認相關防疫措施是否執行到位。

此外，指揮中心指出，機場針對長程航班入境旅客，擬自明（11）日起在空側進行快速PCR落地採檢，若採檢陽性者將在空側直接進行後送，採檢陰性者始能進入陸側進行入關作業，以預先阻隔更多確診者。

對此，蘇貞昌表示，有關桃園機場群聚感染事件發生以來，指揮中心已匡列近兩萬名民眾進行採檢，雖然人數有持續增加的趨勢，但相關確診案例皆在匡列中且屬有軌跡可循，感謝指揮中心及第一線防疫人員這段時間以來的辛勞，不過這場戰役尚在持續進行中，要請大家持續繃緊神經，也請國人做好個人防疫，儘速完成接種完整二劑疫苗及第三劑追加劑的施打。

蘇貞昌特別感謝「護理台灣隊」，願意直接在第一線的現場，提供專業意見一起協助觀察並輔導機場防疫工作的落實狀況，請交通部民航局適時提供必要協助，共同確保國門的安全。

蘇貞昌強調，在第一線執行防疫及清潔工作的保全人員、清潔人員以及防疫車隊的司機，都是犧牲時間及親情投身在最高風險的工作場域，且在春節將至的這段旅客入境高峰期更是辛苦，請相關單位從寬提供相關津貼及補助，也藉以確保相關防疫措施的落實。

有關長途航班即將實施的空側落地採檢措施，蘇貞昌說，除需使受規範的旅客從登機前就能瞭解相關措施外，請指揮中心及民航局以科學方法妥適規劃空間及動線，讓旅客能夠透過親身體驗嚴謹的防疫措施，瞭解台灣何以能有如此的防疫成績，同時也要讓返國的旅客感受到回到家園的溫暖。