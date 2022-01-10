找北一女小公主聊天！他問1句秒被嗆「慘遭封鎖」：高學歷素質堪憂

▲原PO遇到一名自稱北一女的女網友。（圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名男大生表示，讀期末考讀到懷疑人生，想稍微休息一下，找個人閒聊，剛好看到一名北一女中的學生在線上，傳訊息表示「第一次知道高中生也能用這程式」，下一句問對方幾歲，結果女學生直接開嗆「又是調查個人資料的，封鎖你」，讓男大生滿頭問號。

男大生在Dcard上發文，在某個大學生用的社群APP上，發現有個北一女的學生，原PO主動傳送訊息，「嗨，第一次知道高中生也能用這程式欸」，女學生僅回「喔」，原PO便問「你現在高幾啊？」沒想到女學生突然爆氣，嗆原PO「又是調查個人資料的，封鎖你」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

突然其來的嗆聲，讓原PO超級傻眼，「請問妳是在喔X小？問一句話好像要妳的命一樣，來人來傳授一下如何跟她溝通，論現在北一女學生的素質堪憂？」此外，原PO還公布女學生的個人檔案資訊，主題的欄位寫著「男生請主動開話題，謝謝」，交流傾向則寫道「問東問西一律封鎖檢舉」、「30秒內沒打招呼一律封鎖」、「沒禮貌問題騷擾直接封鎖」、「只傳嗨、哈囉、你好視同未打招呼」。

▲原PO問對方讀高幾，怎料卻直接被封鎖。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友也覺得態度超差，「這是公主病吧」、「就蠻多女生以為自己是女生就很囂張囉」、「現在的小孩不是都很跩」、「這種的遇過，還有一種的是跟他打招呼，直接問候我娘的女生，素質堪憂」、「這公主癌吧，從哪個城堡出來的趕快回家吧」。

不過，也網友指出，這是個人行為問題，跟學校無關，而且也無從確定對方真的就北一女的學生，「其實學校跟個人行為沒關係」、「搞不好人家學校是亂填的啊，而且也不用這樣以偏概全評論整個北一女吧」、「這個人素質是滿低的啦，但是也不用一竿子打翻一艘船」。