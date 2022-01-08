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正妹DIY餅乾慘變「用過的保險套」超崩潰！　網笑歪敲碗：好想買

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲看起來就像是用過的保險套。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

閒暇之餘，在家裡做手工餅乾，是個很好打發時間的方式，一名女網友日前在家做玻璃糖餅乾，結果因為糖煮得不夠乾，糖液直接從圓型餅乾中漏出，變成透明的柱狀長條帶，乍看之下很像「保險套」，讓原PO直呼「殘念」，貼文一出，網友們全笑翻，敲碗求原PO賣失敗的玻璃糖餅乾，「想買保險套糖」。

女網友在Dcard上發文，日前在家手作DIY焦糖奶油夾心餅乾、馬林糖以及玻璃糖，前兩種都很成功，玻璃糖卻因為糖煮得不夠乾，導致糖液直接從圓形餅乾中間流出，變成長條的袋子，從外觀來看，不管是光澤還是顏色，都像極了保險套，原PO崩潰直呼「我的玻璃糖，直接變保險套欸，還好只有做幾片，糖煮不夠乾的後果」。

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從原PO貼出的照片，可以看到玻璃糖餅乾有圓型還有星型，她將圓型的餅乾從桌面上拿起，糖液直接從中間往下漏，變成一條透明圓柱長條帶，底部緊黏著桌面，瞬間走鐘成保險套，「拉起來的瞬間我定格了五秒，像就算了，還是用過的」，另外一旁的星型玻璃糖，糖液則是往外流出。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO超崩潰。（圖／翻攝自dcard）

貼文一出，網友們全笑歪，「不得不說那個光澤跟顏色真的有點像」、「看縮圖就嚇到了，點進來更是」、「超像超好笑，小心不要拿去用」、「好傳神」、「這個size有點厲害喔」、「這根本是故意照保險套的樣子做吧」。

也有不少網友敲碗，希望原PO可以上架「保險套糖」，「好好笑，有要賣嗎，想買欸」、「想買來送男友」、「認真想買」、「感覺會有商機欸，造型有點有趣」。受到網友熱情的回應，原PO回應，「你們好捧場，我該放到蝦皮，一個10塊，無限量供應？」

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