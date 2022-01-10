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目睹「男友1舉動」女大生崩潰喊噁：快發瘋！　網卻風向一面倒

▲▼ 抓狂,憤怒,崩潰（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO認為男友的行為超噁心，當場發飆。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

相愛容易相處難，情侶之間相處，難免會遇到需要磨合的事情，一名女網友表示，親眼目睹男友用手幫小兄弟抓癢，下秒又抓鼻孔，她在一旁看傻，要男友不要這樣做，但對方竟然一臉理所當然的樣子，她完全無法接受，崩潰直呼「簡直快發瘋」，不過貼文曝光後，網友們卻表示「你們很配，不要分」。

女網友在Dcard上發文，目睹男友用手抓小兄弟，然後又用同樣的手抓鼻孔，「親眼看到男朋友做這件事，簡直快發瘋，我叫他不要這樣，他還一臉理所當然，是不是有病阿？」她接著抱怨，男友吃到不好吃的炒飯，就會對她發脾氣，「因為我吃的比他好吃，然後就一直狂吃我的，然後邊對我發脾氣，到底是想怎樣啊？是我脾氣太好是不是」。

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不過，網友卻認為原PO很奇怪，這兩件事情完全沒有關聯，卻混在一起說，不懂用意為何，「就事論事，老實說爽抓就抓，又不是摳你鼻孔，炒飯的事情是挺不解的啦，但這兩件事情又有什麼關係」「又沒有抓完雞戳妳鼻孔，然後炒飯跟這件事情沒關係啊，是順便說的喔？」

看完原PO的奇葩文章，網友們一面倒表示，「感覺你們滿搭的」、「感覺兩個人都有點，特殊，你們其實蠻適合的吧？」「看來是半斤八兩的部分」、「什麼鍋配什麼蓋」、「聽起來你們很配阿」、「我覺得，你們兩個都很奇怪」、「感覺你期末考讀書讀到壓力太大了，去休息一下吧」。

▼原PO看到後簡直快瘋了。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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