2通緝犯誆買點數獲傭金　警察上門欲跳窗逃...看到這一幕放棄了

▲陳、葉2名通緝犯見警查緝一度欲跳窗落跑。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

29歲陳姓男子及30歲葉姓男子因詐欺、藥事法案件遭發布通緝，但仍重操舊業，2人在公寓3樓租屋繼續詐騙，涉嫌申請多筆帳號，於網路刊登｢代購遊戲點數獲傭金｣的廣告，桃園警方接獲線報，9日前往查緝，員警敲門進入時，2人欲跳窗落跑，但員警已在樓下守株待兔，只能束手就擒。

▲警方搜索相關犯罪證據。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局偵查隊反詐欺小隊接獲情資，陳姓男子(因詐欺、藥事法等4案遭發布通緝)及葉姓男子(因藥事法案件遭發布通緝)涉嫌申請多筆帳號，於網路刊登｢代購遊戲點數1000元可獲得50至100元不等傭金｣的廣告，並宣稱他們公司好像是仲介一樣，待被害人依照指示代購遊戲點數轉傳後，立即封鎖被害人，使其血本無歸，目前已知有10位民眾被騙，損失3千至數萬元不等。

▲▼陳姓男子及葉姓男子因涉嫌申請多筆帳號，於網路刊登｢代購遊戲點數可獲得傭金｣的廣告詐騙10位民眾。（圖／桃園警分局提供）

偵查隊立即組成專案小組，經長期布線追查，發現兩人租屋在某公寓3樓，於是在昨日13時進行查緝，並預先於其住處周邊埋守，確認兩人於屋內未外出後，立即前往查察，2人聽到員警敲門嚇了一跳，馬上開窗準備｢落跑｣，卻發現員警正在樓下看著他們，見無路可逃只好乖乖開門，員警告知兩人通緝事由，依法將兩人逮捕，於警詢後將兩人解送歸案。