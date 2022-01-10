連本命區沙鹿也輸！公投大敗又遭雙殺　國民黨、顏家敗選內幕曝光

圖文／鏡週刊

台中市第2選區立委補選及無黨籍立委林昶佐罷免案今（9日）投票，民進黨「雙林」過關，反觀國民黨繼公投失利後再度吞敗，藍軍士氣跌到谷底。本刊調查，顏家陸戰全面失守，連本命區沙鹿也輸給民進黨對手林靜儀，不敵綠營強力攻勢敗選；另一方面，藍黨中央原估罷昶案過關機率低，因而按兵不動，結果罷免僅差臨門一腳，顯示藍營上下戰略完全失誤，慘遭雙殺。

藍營人士表示，這2場選舉，黨中央原先就定調是地方型選戰，將競選策略全交給公民團體及顏家，黨主席朱立倫也始終保持距離，但未料民進黨大軍壓境輔選，顏家更慘遭綠營空軍攻擊，黨中央則無力替顏扭轉空戰局勢，以致顏家再失地盤；而罷昶案陷入地方內鬥，黨中央置身事外，投票結果同意票高於不同意票，離罷免門檻只差臨門一腳，若黨系統提早整合、動員地方，根本不會功敗垂成。

該人士說，中2補選選前封關民調，顏家一度評估會贏3000至5000票，但開票結果竟連大本營沙鹿都輸，顯示陸戰打法已非主流，「傳統選舉方法已是過時了，藍營未來必須重視空戰策略！黨主席朱立倫也必須正視這次敗選的警訊！」

對於敗選結果，朱立倫晚間未現身黨中央，僅由文傳會主委凌濤召開記者會，引來黨內雜音。凌濤解釋，這是一場在地立委及在地立委罷免的投票，黨中央一貫的立場，就是把舞台留給地方，黨只會在中間扮演協調角色。

凌濤也說，過去3個月又4天，黨中央承擔也承接罷免案、公投案及補選案等政治任務，但這些任務到此為止，從明天開始全黨將共同為2022大選努力，黨中央也將加速選戰提名策略，爭取中間選民認同。



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