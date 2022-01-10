白宮官員：美國準備就「飛彈與軍演議題」　與俄羅斯會談

▲美國與俄羅斯商討烏克蘭局勢的同時，將會順便討論軍演規模與飛彈部署等議題。（圖／路透）



文／中央社

白宮高層官員今天表示，美國準備在和俄羅斯商討烏克蘭局勢時，討論彼此限制此區軍演規模與飛彈部署等議題，最快可能明天在瑞士日內瓦展開「初步」會談。

華盛頓與歐洲指控莫斯科準備再次入侵其鄰國烏克蘭之際，美國與俄羅斯官員正在瑞士會面，試圖緩解緊張情勢。

上述官員在視訊記者會透露部分細節說，假如任何承諾都是「對等的」，「有些領域…是我們認為可能取得進展的地方」。

這位要求不具名的官員表示：「俄羅斯說過，攻擊性飛彈系統可能部署在烏克蘭，讓他們備感威脅…美國無意那樣做，所以如果俄國願做出對等承諾，我們或許能在這方面達成共識。」

這位官員還說，莫斯科「也已表達有意討論歐洲特定飛彈系統的未來，大概是中程核飛彈條約（INF Treaty）」，「我們對討論此事抱持開放態度」。

這位消息人士還說，華盛頓準備針對俄國軍演以及美國與北大西洋公約組織（NATO）執行的軍演，討論互相限制規模的可能性。

但這位官員警告：「我們明晚開始這些討論之後，才會知道俄國是不是準備認真且真誠地協商。」

這位官員表示，俄美可能在明晚展開「初步」對話，10日再召開「主要會議」。

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