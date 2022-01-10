　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更生復歸夢啟動樂團　A Moon：我覺得人生比先前更好

▲▼更生藝人A Moon專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲A Moon手中這把吉他，陪他度過獄中生活。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／綜合報導

著名的更生人樂團「夢啟動」，主唱A Moon是道地的音樂人，雖然一時犯錯入獄，但在當時的台北監獄典獄長黃俊棠的賞識下，A Moon帶領北監的管樂隊，延續他的音樂路；出獄後，又在太太「奶茶」的全面扶持中，獲得重生。A Moon不禁要說：「我覺得人生比進去之前更好！」

撥弄著琴弦，眼睛盯著電腦螢幕，耳朵仔細聆聽旋律，腦袋裡出現一段一段動人的音樂，這是A Moon在工作室中創作樂曲的場景。如果不知道，會覺得他真的就是一個道地、純真的音樂人，完全與監獄連結不起來。A Moon拿起粉紅色的吉他說：「這把吉他陪我進去關了5年。」

是開玩笑嗎？不是。A Moon在2010年遭判刑6年定讞入監，就遇到當時的典獄長、現任矯正署長黃俊棠，黃俊棠深知音樂改變人心的力量，他發現A Moon頗有能力，因此開設台北監獄的管樂隊，由A Moon擔任班長，負責帶領其他收容人，一起在音樂中找尋復歸社會的力量。黃俊棠還特別上簽呈，讓A Moon將心愛的吉他帶進監獄中，除了譜曲以外，更協助其他收容人透過音樂、淨化心靈。

提到這一段生活，A Moon特別有感覺，他講到樂團團名「夢啟動」的由來，因為在獄中沒有電腦，無法記錄下曲譜，總是只能在腦海中想像歌曲。「我可以憑著想像去創造東西，很酷！」「我覺得，這是我的夢開始在啟動！」A Moon帶領的台北監獄管樂隊「夢啟動」，在當時參與許多演出，頗負盛名，是矯正教育中的成功案例，成為各個監獄仿效的對象。

▲▼更生藝人A Moon專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲愛妻的畫作就掛在工作室最醒目的地方，告訴A Moon全宇宙都支持他。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，A Moon出獄後，好友就提供了樂器行的穩定工作給他，另外他也遇到了現在的妻子「奶茶」。「奶茶」知道他所有的過往，但完全不計較，給予全面的支持。多才多藝的「奶茶」還親手畫了一張畫作「寧靜」：一頭藍鯨，從深邃的海洋中，向上游向初昇起的月亮，「奶茶」說：「這代表全宇宙都會支持他！」2人目前也育有可愛的女兒，A Moon的人生完全被改造。

法務部長蔡清祥不斷強調，家庭的支持絕對是幫助監獄收容人復歸社會的重要力量，A Moon完全印證這句話。在太太「奶茶」的全力支持下，A Moon走上了更穩定的人生，訪談最後，他甚至說：「我覺得人生比進去之前更好！」

▼A Moon（左）參加東森集團耶誕點燈活動，與東森集團總裁王令麟（右）同台。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼東森送愛到部落暨聖誕點燈，王令麟，夢啟動樂團，更生市集，更生人。（圖／記者吳銘峯攝）

ET快訊
鳳梨生日「女友辦趴超華麗」！　牆上閃爆
快訊／確診再+1！　龜山某國中預防性停課
第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」
蘇澳港1人遭「1.1噸太空包」重壓　頭顱變形慘死
七八年級生慘了！台灣已見「可怕斜率」　退休金恐說掰
淡江大學爆偷拍！碩士生錄學妹如廁　查獲6影片
下注省4千！多人豪領「一年份衛生棉」　iPhone13帶回家

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

更生復歸夢啟動樂團　A Moon：我覺得人生比先前更好

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

兩車上匝道互不讓硬擠發生擦撞　白車駕駛下車理論！害後方回堵

更生復歸夢啟動樂團　A Moon：我覺得人生比先前更好

目睹「男友1舉動」女大生崩潰喊噁：快發瘋！　網卻風向一面倒

金球獎／電影類得獎名單出爐！《犬山記》、《西城故事》獲3獎最大贏家

快訊／楊曜聲明「不選2022年澎湖縣長」　十步之澤必有香草

林靜儀掃街謝票「從頭出發」　選後願拜訪顏家...會續追爭議案件

桃機疫情延燒校園　桃園2國小期中考取消停課到寒假

土地被佔用索賠竟還倒貼15倍　律師建議「宣示主權」自保

旅澳男爽曬年收「每周不到4天班」　回國慘爆：台灣雇主好棒棒

老房景點+1！「愛國東路3號」日治建築修復改造　變身藝文美食空間

陳昶宇／入境數創新高　醫療資源要「加強型防疫旅館」救援

3月女嬰眼上吊抽筋手骨折　照顧不周非虐待粗心父母緩起訴

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

法律熱門新聞

更生復歸夢啟動　A Moon人生重來

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

5男關一起　牢房竟變炮房

《甦活人生》紀實貝齒護苗愛無限

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

吳子毅／直擊公寓大廈的規約爭議

告訴6月期限　法界：過了就GG

吳景欽／元宇宙的刑事法庭

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

陳雅譽／婚宴蟑螂有法可管

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

非現行犯　檢方：利害關係人可逮捕

雷皓明／賣黃牛票違法嗎

更多熱門

相關新聞

《甦活人生》紀實貝齒護苗愛無限

《甦活人生》紀實貝齒護苗愛無限

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報8日出刊，大篇幅報導由更保董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗在桃園女監所推動的「貝齒護苗計畫」。法務部長蔡清祥也稱許這個計畫，並強調，未來還要在台中女監與高雄女監擴大辦理。

2021教會我們的「3件事」！

2021教會我們的「3件事」！

吳景欽／元宇宙的刑事法庭

吳景欽／元宇宙的刑事法庭

李永然教你訂定商務契約解決糾紛

李永然教你訂定商務契約解決糾紛

富少淫魔性侵母女　無期徒刑定讞

富少淫魔性侵母女　無期徒刑定讞

關鍵字：

法律人權更生人夢啟動樂團A Moon獄政人權更生保護會人生家庭

讀者迴響

熱門新聞

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

理科太太好友「是John提離婚」掀內幕！　氣炸開砲

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面