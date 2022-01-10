更生復歸夢啟動樂團　A Moon：我覺得人生比先前更好

▲A Moon手中這把吉他，陪他度過獄中生活。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／綜合報導

著名的更生人樂團「夢啟動」，主唱A Moon是道地的音樂人，雖然一時犯錯入獄，但在當時的台北監獄典獄長黃俊棠的賞識下，A Moon帶領北監的管樂隊，延續他的音樂路；出獄後，又在太太「奶茶」的全面扶持中，獲得重生。A Moon不禁要說：「我覺得人生比進去之前更好！」

撥弄著琴弦，眼睛盯著電腦螢幕，耳朵仔細聆聽旋律，腦袋裡出現一段一段動人的音樂，這是A Moon在工作室中創作樂曲的場景。如果不知道，會覺得他真的就是一個道地、純真的音樂人，完全與監獄連結不起來。A Moon拿起粉紅色的吉他說：「這把吉他陪我進去關了5年。」

是開玩笑嗎？不是。A Moon在2010年遭判刑6年定讞入監，就遇到當時的典獄長、現任矯正署長黃俊棠，黃俊棠深知音樂改變人心的力量，他發現A Moon頗有能力，因此開設台北監獄的管樂隊，由A Moon擔任班長，負責帶領其他收容人，一起在音樂中找尋復歸社會的力量。黃俊棠還特別上簽呈，讓A Moon將心愛的吉他帶進監獄中，除了譜曲以外，更協助其他收容人透過音樂、淨化心靈。

提到這一段生活，A Moon特別有感覺，他講到樂團團名「夢啟動」的由來，因為在獄中沒有電腦，無法記錄下曲譜，總是只能在腦海中想像歌曲。「我可以憑著想像去創造東西，很酷！」「我覺得，這是我的夢開始在啟動！」A Moon帶領的台北監獄管樂隊「夢啟動」，在當時參與許多演出，頗負盛名，是矯正教育中的成功案例，成為各個監獄仿效的對象。

▲愛妻的畫作就掛在工作室最醒目的地方，告訴A Moon全宇宙都支持他。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，A Moon出獄後，好友就提供了樂器行的穩定工作給他，另外他也遇到了現在的妻子「奶茶」。「奶茶」知道他所有的過往，但完全不計較，給予全面的支持。多才多藝的「奶茶」還親手畫了一張畫作「寧靜」：一頭藍鯨，從深邃的海洋中，向上游向初昇起的月亮，「奶茶」說：「這代表全宇宙都會支持他！」2人目前也育有可愛的女兒，A Moon的人生完全被改造。

法務部長蔡清祥不斷強調，家庭的支持絕對是幫助監獄收容人復歸社會的重要力量，A Moon完全印證這句話。在太太「奶茶」的全力支持下，A Moon走上了更穩定的人生，訪談最後，他甚至說：「我覺得人生比進去之前更好！」

▼A Moon（左）參加東森集團耶誕點燈活動，與東森集團總裁王令麟（右）同台。（圖／記者吳銘峯攝）