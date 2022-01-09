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哈薩克官方報告：示威活動造成「164人死亡」　5800人被捕

▲▼哈薩克近日爆發大規模示威。（圖／路透）

▲哈薩克官方統計，示威活動造成164人死亡。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

哈薩克衛生部公布的報告指出，示威活動爆發至今已經一周的時間，共造成164人死亡，但是尚未詳細分析統計數據是否只統計平民，還是也有軍警人員。哈薩克總統辦公室也表示，示威爆發至今約有5800人被捕。

根據《美聯社》報導，哈薩克當局9日早些時候表示，有 16 名警察或國民警衛隊被打死。當局之前提供的平民死亡人數為 26 人。

▲▼哈薩克示威。（圖／路透）

▲哈薩克官方的統計資料，尚未詳細分析死者當中，平民與軍警各有多少人。（圖／路透）

衛生部指出，大部分的死者來自最大城市阿拉木圖，總共103人，示威者佔領了政府大樓並且縱火。該國兒童權利監察員說，死者中有3人是未成年人，其中包括一名 4 歲女孩。

內政部稍些報告指出，有 2,200 多人因抗議活動受傷尋求治療，約有 1,300 名安全人員受傷。

▲哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）。（圖／達志影像／美聯社）

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）辦公室9日表示，國內的秩序已經穩定，當局已經重新控制了被抗議者佔據的行政大樓，並且發現有些地方有被燒毀的跡象。

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「164人死亡」　哈薩克動亂5800人被捕

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