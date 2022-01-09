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《姜太公傳奇》苗栗客家大院開鏡　期盼帶動苗栗觀光人潮

▲《戲說台灣》9日上午在苗栗姜太公中部道場客家大院舉行開鏡典禮，議長鍾東錦也到場祈福。（圖／記者黃孟珍攝翻）

▲《戲說台灣》9日上午在苗栗姜太公中部道場客家大院舉行開鏡典禮，議長鍾東錦也到場祈福。（圖／記者黃孟珍攝翻）

記者黃孟珍／苗栗報導

以拍攝宮廟鄉野奇談聞名的長青電視劇《戲說台灣》即將拍攝「姜太公傳奇」，9號於姜太公中部道場客家大院舉行開鏡典禮，苗栗縣議長鍾東錦、陽明山姜太公道場主席羅世新以及地方人士共同祝福拍攝順利、收視一飛衝天，並期盼透過戲劇弘揚道家文化，亦達成行銷苗栗觀光的效果。

主席羅世新表示，為歡迎劇組團隊前來道場，特別邀請在澳洲世界大賽榮獲亞軍的客家醒獅團以精彩演出為典禮拉開序幕，也準備肉脯、肉乾及肉鬆等姜太公專屬供品，讓眾人祈求主神姜太公等眾神明賜福開鏡大吉、劇組拍攝期間平安健康。

製作人林佐岳表示，由於新冠疫情反覆，大家日常生活不斷受到衝擊，因此「姜太公傳奇」劇情構思以除瘟為主軸，希望透過姜太公斬妖魔除瘟神的故事，喚起人們對生存環境的重視，起到宗教安定人心的作用。開鏡典禮代表陣容龐大，亦包含導演左孝虎、演員陳威翰、洪淇、何奕東、咚咚、簡家瑋、周孝虹、簡嫙、林文鈞、許定南等人。

▲資深演員林文鈞飾演姜太公。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲資深演員林文鈞飾演姜太公。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林佐岳也指出，自己時常赴陽明山姜太公道場參拜，了解到姜太公道場以七星燈道濟眾生的事蹟，故早已萌生拍攝「姜太公傳奇」的念頭，在多次與道場主席羅世新溝通爭取，前來客家大院勘景後，發現當地腹地廣大、環境優美，山明水秀，且有2百年土地公廟、以傳統客家米倉為造型的天地財庫以及古色古香的三合院，非常適合拍攝取景。

苗栗縣議長鍾東錦則感謝劇組團隊，來到客家大院拍戲。自從陽明山姜太公道場進駐客家大院後，2021年以宗教元素重新打造桐花季，客家大院已成為全台最大宗教文化旅遊園區，明顯帶動苗栗銅鑼觀光人潮，與在地鄉親共生共贏，為這座山城打響名號。鍾東錦期望藉由「姜太公傳奇」，能讓更多人更認識苗栗銅鑼，為觀光注入新活力，活絡地方經濟。

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關鍵字：

苗栗客家大院姜太公傳奇開鏡典禮

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