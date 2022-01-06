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老公外遇「婆婆都知道」！放任小三到家狂歡　人妻崩潰：我很差嗎

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲人妻決戰小三，驚聞婆婆竟知情幫隱瞞「老公小三到家上床」，她苦笑「我很差勁嗎」。（圖／翻攝自Pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

一名人妻網友在臉書社團痛訴老公外遇，經過與小三的對質後，才知道老公不但把小三帶回家，甚至婆婆也知道這件事情，卻幫忙隱瞞沒有告訴她，儘管她決定離婚，這件事仍讓她心靈嚴重受創，懷疑自己「是不是很差勁」。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出與小三對質的訊息截圖，她詢問對方跟老公發展到什麼地步了。小三則回答「已經牽手、接吻及上床」，甚至酸她「他（原PO老公）跟我說，他有跟妳提過離婚，妳應該也自己心裡明白」。

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▲▼小三攤牌！驚聞婆婆放任丈夫在家外遇打砲　正宮「我是不是真的很差勁」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼小三攤牌！驚聞婆婆放任丈夫在家外遇打砲　正宮「我是不是真的很差勁」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO與小三的對話截圖。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO後來又問小三「老公都把你帶去哪裡打砲，旅館嗎」，沒想到小三竟然說「帶回家」，而且婆婆也知情，讓她非常傷心，認為「老公出軌把女人帶回家裡上床，婆婆不但沒阻止，任由他這樣做，我是不是真的很差勁」。

儘管原PO的老公事後向她懺悔，發誓以後絕對不會再犯錯，她仍無法原諒老公犯錯後，一再隱瞞說謊，決定離婚。

其他網友看了紛紛表示，「夫家不疼愛，自己要多愛自己一點」、「劈腿的才差勁，不是你的問題」、「你夫家一家人都爛，婆婆竟然允許自己兒子如此」、「嫁到垃圾家庭，放手吧」、「妳不差勁，只是衰小遇到爛人」。

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